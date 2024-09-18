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İzmir su kesintisi sorgulama 18 Eylül! Aliağa, Ödemiş ve Kiraz'da ne zaman sular gelecek?

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İzmir'de 18 Eylül su kesintisi sorgulaması vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Aliağa, Ödemiş ve Kiraz ilçelerinde su kesintisi saat kaça kadar olduğu merak ediliyor. İZSU su kesintisi nereden öğrenilir sorusuna yanıt arayan İzmirli vatandaşlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi veya İZSU internet sitesinden güncel bilgi alabilirler. Peki, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi sorgulama ekranı ve bugün hangi ilçelerde su olmayacağı merak ediliyor. Su kesintisi için nereyi aramalıyız? 18 Eylül Çarşamba günü su kesintisi yaşanacak bölgeler gündeme geliyor. İzmir'de su kesintisi yaşandığında vatandaşlar bilgi almak için iletişim numaralarını araştırıyor. İzmir su kesintisi olan yerler neresi? Detaylar haberimizdedir…

18 EYLÜL İZMİR SU KESİNTİSİ OLAN YERLER NERESİ?

İzmir'deki su kesintileri hakkında güncel bilgilere ve kesinti yaşanacak bölgelerin listesini öğrenmek için İzmir Büyükşehir Belediyesi veya İZSU (İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi) internet sitesinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

İZMİR SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İzmir su kesintisi sorgulama 18 Eylül! Aliağa, Ödemiş ve Kiraz'da ne zaman sular gelecek?

İZMİR SU KESİNTİSİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

İzmir'deki su kesintilerini öğrenmek için İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (İZSU) resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz. İZSU'nun internet sitesinde, "Kesintiler" veya "Arıza ve Bakım" sekmesi altında güncel su kesintisi bilgilerine ulaşabilirsiniz. Ayrıca, İZSU mobil uygulaması üzerinden de su kesintileri hakkında bilgi alabilirsiniz.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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