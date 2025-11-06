Haberler

İzmir su kesintisi! İZSU 6-7 Kasım İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Güncelleme:
İZSU İzmir su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 6 Kasım günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri İzmir'in bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 6 Kasım İzmir su kesintisi saatleri...

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 6 Kasım günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 6 Kasım İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Aliağa

Mahalle: Mimar Sinan

Kesinti Süresi: 6 Kasım 2025 saat 13.57 ile 14.58 arasında, yaklaşık 1 saat

Arıza Tipi: Elektrik arızası

Açıklama: Enerji kaynaklı olması sebebiyle yaklaşık 1 saatlik su kesintisi uygulanacaktır.

Bayraklı

Mahalleler: Adalet, Bayraklı, Çay, Çiçek, Muhittin Erener, R. Şevket İnce

Kesinti Süresi: 6 Kasım 2025 saat 16.00 ile 18.00 arasında, yaklaşık 2 saat

Arıza Tipi: Ana boru arızası

Açıklama: 2108/14 Sokak No.1 adresinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle belirtilen mahallelerde su kesintisi yaşanacaktır.

Bergama

Mahalleler: İnkilap, Maltepe, Turabey

Kesinti Süresi: 6 Kasım 2025 saat 13.00 ile 14.00 arasında, yaklaşık 1 saat

Arıza Tipi: Ana boru arızası

Açıklama: Ana boru arızası nedeniyle Maltepe, Turabey ve İnkilap mahallelerinde yaklaşık 2 saatlik su kesintisi yaşanacaktır.

Karabağlar

Mahalleler: Kazım Karabekir, Refet Bele

Kesinti Süresi: 6 Kasım 2025 saat 15.45 ile 17.45 arasında, yaklaşık 2 saat

Arıza Tipi: Ana boru arızası

Açıklama: 9121 Sokak No.12 önünde meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi uygulanacaktır.

Karabağlar

Mahalleler: Cennetoğlu, Karabağlar, Sarıyer, Uğur Mumcu, Yunus Emre

Kesinti Süresi: 6 Kasım 2025 saat 14.05 ile 17.30 arasında, yaklaşık 3 saat

Arıza Tipi: Bölge sayaç bakımı

Açıklama: 5714-5711 kavşağı bölgesinde sayaç bakım çalışması yapılmaktadır. Bu nedenle belirtilen mahallelerde su kesintisi yaşanacaktır.

Karşıyaka

Mahalleler: Bahariye, Bahçelievler

Kesinti Süresi: 6 Kasım 2025 saat 16.17 ile 18.17 arasında, yaklaşık 2 saat

Arıza Tipi: Branşman arızası

Açıklama: 1849/1 Sokak No.4 önünde meydana gelen branşman arızası nedeniyle sayaçlar kapatılmıştır. Bu sebeple belirtilen mahallelerde su kesintisi olacaktır.

Menderes

Mahalleler: Altıntepe, Ata, Barbaros, Cüneytbey, Dereköy, Gölcükler, Görece Cumhuriyet, Hürriyet, Kasımpaşa, Kemalpaşa, Mithatpaşa

Kesinti Süresi: 19 Ekim 2025 saat 23.00 ile 20 Ekim 2025 saat 05.00 arasında, yaklaşık 6 saat

Arıza Tipi: Diğer (planlı kesinti)

Açıklama: Baraj hattına bağlı olan mahalleler ile Menderes merkez mahallelerinde planlı su kesintisi yapılacaktır.

Ödemiş

Mahalleler: Emmioğlu, Umurbey, Üç Eylül

Kesinti Süresi: 6 Kasım 2025 saat 09.21 ile 17.00 arasında, yaklaşık 8 saat

Arıza Tipi: Müteahhit çalışması

Açıklama: Ödemiş İlçesi Emmioğlu Mahallesi (Demiryolu Caddesi) üzerinde müteahhit çalışması sırasında meydana gelen ana boru arızası nedeniyle Emmioğlu, Umurbey ve Üç Eylül mahallelerinde su kesintisi yaşanacaktır.

Urla

Mahalle: Balıklıova

Kesinti Süresi: 6 Kasım 2025 saat 16.42 ile 18.42 arasında, yaklaşık 2 saat

Arıza Tipi: Ana boru arızası

Açıklama: Ana boru çalışması nedeniyle Balıklıova Mahallesi'nde su kesintisi yaşanacaktır.

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
