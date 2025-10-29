İzmir su kesintisi! İZSU 29-30 Ekim İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İZSU İzmir su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 29 Ekim günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri İzmir'in bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 29 Ekim İzmir su kesintisi saatleri...
İZMİR SU KESİNTİSİ
İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:
Bergama - Fatih ve Maltepe Mahalleleri
27 Ekim 2025 tarihinde saat 09.00 ile 11.00 arasında, yaklaşık iki saat süreyle su kesintisi olacaktır. Ana boru arızası nedeniyle bu mahallelerde su verilemeyecektir.
Bergama -Fevzipaşa Mahallesi
27 Ekim 2025 tarihinde saat 07.00 ile 10.00 arasında, yaklaşık üç saat süreyle su kesintisi olacaktır. Ana boru arızası nedeniyle bölgede su kesintisi yaşanacaktır.
Çiğli - Yakakent Mahallesi
29 Ekim 2025 tarihinde saat 18.54 ile 19.54 arasında, yaklaşık bir saat süreyle su kesintisi olacaktır. 8424/12 Sokak içindeki branşman arızası nedeniyle sayaç kapatılmıştır.
Kınık -Merkez Mahalleleri
29 Ekim 2025 tarihinde saat 17.00 ile 20.00 arasında, yaklaşık üç saat süreyle basınç düşüklüğü yaşanacaktır. Depo temizliği nedeniyle su basıncı düşecektir.
Menderes -Develi, Tekeli Atatürk ve Tekeli Fevzi Çakmak Mahalleleri
29 Ekim 2025 tarihinde saat 11.00 ile 20.00 arasında, yaklaşık dokuz saat süreyle su kesintisi olacaktır. Doğalgaz çalışması sırasında ana borunun zarar görmesi nedeniyle su kesintisi yaşanacaktır.
Menderes -Altıntepe, Ata, Barbaros, Cüneytbey, Dereköy, Gölcükler, Görece Cumhuriyet, Hürriyet, Kasımpaşa, Kemalpaşa ve Mithatpaşa Mahalleleri
19 Ekim 2025 saat 23.00 ile 20 Ekim 2025 saat 05.00 arasında, yaklaşık altı saat süreyle planlı su kesintisi yapılacaktır. Baraj hattına bağlı mahalleler ve Menderes merkez mahallelerinde su kesintisi uygulanacaktır.
Selçuk -Çamlık Mahallesi
29 Ekim 2025 tarihinde saat 14.35 ile 18.00 arasında, yaklaşık üç saat süreyle su kesintisi olacaktır. Ana boru arızası nedeniyle Çamlık Mahallesi'nin tamamı etkilenecektir.