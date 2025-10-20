İzmir su kesintisi! İZSU 20-21 Ekim İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 20 Ekim günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 20 Ekim İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Bergama

Kurtuluş Mahallesi: 20 Ekim 2025 tarihinde saat 14.00 ile 16.00 arasında, yaklaşık 2 saat süreyle ana boru arızası nedeniyle su kesintisi olacaktır.

Zafer Mahallesi: 20 Ekim 2025 tarihinde saat 14.30 ile 16.30 arasında, yaklaşık 2 saat süreyle ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yaşanacaktır.

Güzelbahçe

Atatürk, Çamlı, Çelebi, Kahramandere, Küçükkaya, Maltepe, Mustafa Kemal Paşa, Siteler, Yaka, Yalı ve Yelki Mahalleleri: 20 Ekim 2025 tarihinde saat 21.00 ile 23.00 arasında, yaklaşık 2 saat süreyle ana boru arızası nedeniyle su kesintisi uygulanacaktır. Bölgede meydana gelen ana boru arızası nedeniyle su verilememektedir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Menderes

Altıntepe, Ata, Barbaros, Cüneytbey, Dereköy, Gölcükler, Görece Cumhuriyet, Hürriyet, Kasımpaşa, Kemalpaşa ve Mithatpaşa Mahalleleri: 19 Ekim 2025 saat 23.00 ile 20 Ekim 2025 saat 05.00 arasında, yaklaşık 6 saat süreyle planlı su kesintisi yapılacaktır. Baraj hattına bağlı olan mahallelerde ve Menderes merkez mahallelerinde planlı su kesintisi yaşanacaktır.

Menemen

9 Eylül Mahallesi: 20 Ekim 2025 tarihinde saat 11.35 ile 15.35 arasında, yaklaşık 4 saat süreyle ana boru arızası nedeniyle su kesintisi olacaktır.

Tire

Cumhuriyet Mahallesi: 18 Ekim 2025 tarihinde saat 14.00 ile 16.00 arasında, yaklaşık 2 saat süreyle ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yapılacaktır.

Torbalı

Ayrancılar, İnönü ve Türkmenköy Mahalleleri: 20 Ekim 2025 tarihinde saat 18.24 ile 23.30 arasında, yaklaşık 5 saat süreyle depo seviyesi düşüklüğü nedeniyle su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanabilir.

Alpkent, Cumhuriyet, Torbalı ve Yedi Eylül Mahalleleri: 20 Ekim 2025 tarihinde saat 16.06 ile 23.30 arasında, yaklaşık 7 saat süreyle Gediz EDAŞ elektrik kesintisi nedeniyle su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanmaktadır.

Urla

İçmeler ve Torasan Mahalleleri: 20 Ekim 2025 tarihinde saat 16.16 ile 19.17 arasında, yaklaşık 3 saat süreyle ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yaşanacaktır.

Kalabak, Yenice ve Yenikent Mahalleleri: 20 Ekim 2025 tarihinde saat 08.16 ile 18.30 arasında, yaklaşık 10 saat süreyle ana boru arızası nedeniyle bazı kesimlerde su kesintisi olabilir. 3306 Sokak ve civarında çalışmalar devam etmektedir.