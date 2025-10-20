Haberler

İzmir su kesintisi! İZSU 20-21 Ekim İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi! İZSU 20-21 Ekim İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İZSU İzmir su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 20 Ekim günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri İzmir'in bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 20 Ekim İzmir su kesintisi saatleri...

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 20 Ekim günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 20 Ekim İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Bergama

Kurtuluş Mahallesi: 20 Ekim 2025 tarihinde saat 14.00 ile 16.00 arasında, yaklaşık 2 saat süreyle ana boru arızası nedeniyle su kesintisi olacaktır.

Zafer Mahallesi: 20 Ekim 2025 tarihinde saat 14.30 ile 16.30 arasında, yaklaşık 2 saat süreyle ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yaşanacaktır.

Güzelbahçe

Atatürk, Çamlı, Çelebi, Kahramandere, Küçükkaya, Maltepe, Mustafa Kemal Paşa, Siteler, Yaka, Yalı ve Yelki Mahalleleri: 20 Ekim 2025 tarihinde saat 21.00 ile 23.00 arasında, yaklaşık 2 saat süreyle ana boru arızası nedeniyle su kesintisi uygulanacaktır. Bölgede meydana gelen ana boru arızası nedeniyle su verilememektedir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Menderes

Altıntepe, Ata, Barbaros, Cüneytbey, Dereköy, Gölcükler, Görece Cumhuriyet, Hürriyet, Kasımpaşa, Kemalpaşa ve Mithatpaşa Mahalleleri: 19 Ekim 2025 saat 23.00 ile 20 Ekim 2025 saat 05.00 arasında, yaklaşık 6 saat süreyle planlı su kesintisi yapılacaktır. Baraj hattına bağlı olan mahallelerde ve Menderes merkez mahallelerinde planlı su kesintisi yaşanacaktır.

Menemen

9 Eylül Mahallesi: 20 Ekim 2025 tarihinde saat 11.35 ile 15.35 arasında, yaklaşık 4 saat süreyle ana boru arızası nedeniyle su kesintisi olacaktır.

Tire

Cumhuriyet Mahallesi: 18 Ekim 2025 tarihinde saat 14.00 ile 16.00 arasında, yaklaşık 2 saat süreyle ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yapılacaktır.

Torbalı

Ayrancılar, İnönü ve Türkmenköy Mahalleleri: 20 Ekim 2025 tarihinde saat 18.24 ile 23.30 arasında, yaklaşık 5 saat süreyle depo seviyesi düşüklüğü nedeniyle su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanabilir.

Alpkent, Cumhuriyet, Torbalı ve Yedi Eylül Mahalleleri: 20 Ekim 2025 tarihinde saat 16.06 ile 23.30 arasında, yaklaşık 7 saat süreyle Gediz EDAŞ elektrik kesintisi nedeniyle su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanmaktadır.

Urla

İçmeler ve Torasan Mahalleleri: 20 Ekim 2025 tarihinde saat 16.16 ile 19.17 arasında, yaklaşık 3 saat süreyle ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yaşanacaktır.

Kalabak, Yenice ve Yenikent Mahalleleri: 20 Ekim 2025 tarihinde saat 08.16 ile 18.30 arasında, yaklaşık 10 saat süreyle ana boru arızası nedeniyle bazı kesimlerde su kesintisi olabilir. 3306 Sokak ve civarında çalışmalar devam etmektedir.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbullu kadının yaşadığı şok! Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı

Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı
50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı

50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı
İstanbul'da en olmadık yere girdiler: İnsanlar sövüyor diye camları kapattık

İstanbul'da en olmadık yere girdiler: Sövüyorlar diye camları kapattık
WhatsApp'ta 'kullanıcı adı' dönemi! Şimdiden rezervasyon yapmanız gerek

WhatsApp'ta yeni dönem başlıyor! Önceden rezervasyon almak şart
İstanbullu kadının yaşadığı şok! Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı

Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı
Daha önce Kur'an yakmıştı! Şimdi de Gazze bombalanırken patlamış mısır yedi

Vahşeti patlamış mısır yiyerek izledi! Sözleri de skandal
Devlet hastanesinde skandal: Engelli hastaya 'Yobaz' dedi, oğluna kalem fırlattı

Devlet hastanesinde skandal: Doktor hakkında soruşturma başlatıldı
Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy cezaevine giriyor

Bir zamanlar dünyanın en güçlü liderlerindendi! Yarın hapse giriyor
Arkadaşının evinde kalan genç kız, sabahında duyduğu sözlerle yıkıldı

Arkadaşının evinde kalan genç kız, sabahında duyduğu sözlerle yıkıldı
Fiyatı 300 TL'den 70 TL'ye düşünce çiğ çiğ yedi

Fiyatı 300 TL'den 70 TL'ye düşünce çiğ çiğ yedi
TBMM'deki torba teklife eklenecek! 1 milyon 491 bin kişinin borcu siliniyor

Hükümet düğmeye bastı! Yüz binlerce vatandaşın borcu siliniyor
Beşiktaş'tan bomba Cengiz Ünder kararı

Beşiktaş'tan bomba Cengiz kararı
KKTC'nin yeni lideri Tufan Erhürman'a Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif

KKTC'nin yeni liderine Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.