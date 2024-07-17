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İzmir Selçuk'ta yangın! İzmir'de yangın mı çıktı? Yangın nerede çıktı, ne oldu?

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İzmir Selçuk'ta yangın! İzmir'de yangın mı çıktı? Yangın nerede çıktı, ne oldu? İzmir'in Selçuk ilçesinde, Belevi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 13.55'te başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, yangına 4 uçak, 4 helikopter, 12 arazöz, 4 su ikmal aracı, 1 dozer ve 4 yer ekibi ile müdahale ediyor. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. Peki, İzmir'de yangın mı çıktı? Yangın nerede çıktı, ne oldu?

İZMİR'DE YANGIN MI ÇIKTI?

İzmir'in Selçuk ilçesindeki Belevi Mahallesi'nde, ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, yangına 4 uçak, 4 helikopter, 12 arazöz, 4 su ikmal aracı, 1 dozer ve 4 yer ekibi ile müdahale ediyor.

İzmir Selçuk'ta yangın! İzmir'de yangın mı çıktı? Yangın nerede çıktı, ne oldu?

İzmir Selçuk'ta yangın! İzmir'de yangın mı çıktı? Yangın nerede çıktı, ne oldu?

İzmir Selçuk'ta yangın! İzmir'de yangın mı çıktı? Yangın nerede çıktı, ne oldu?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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