"İzmir mitingine kaç kişi katıldı?" sorusu sosyal medyada ve siyasi kulislerde gündemin ilk sıralarına yerleşti. Özgür Özel'in açıklamaları ve miting alanındaki görüntüler tartışmalara zemin hazırlarken, farklı kaynaklardan gelen veriler kafa karışıklığı yarattı. Peki, İzmir mitingine kaç kişi katıldı?

İZMİR MİTİNGİNE KAÇ KİŞİ KATILDI?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir mitinginde yaptığı konuşmada, "Burada 2 milyonun üzerinde İzmirlinin gözünün içine baka baka söylüyorum, Ekrem Başkan suçsuzdur" diyerek katılım sayısına vurgu yaptı. Özel, kalabalığın büyüklüğünü adalet çağrısının gücüyle ilişkilendirdi.

70 BİN KİŞİ OLARAK AÇIKLANDI

Ancak emniyet kaynakları, miting alanında yapılan teknik ölçümler ve giriş çıkış analizlerine göre, katılımcı sayısını yaklaşık 70 bin kişi olarak açıkladı. Aynı değerlendirmeyi AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da paylaştı. Saygılı, mitinge çevre illerden taşımalı katılım sağlandığını, ancak beklentinin altında bir kalabalık toplandığını belirtti.