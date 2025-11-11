Haberler

İzmir hava durumu: SON DAKİKA! İzmir'de yağmur ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?

Güncelleme:
İzmir hava durumu 11 Kasım itibariyle yağışlı bir gün geçirmeye hazırlanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre şehirde parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü hakim olacak, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Peki, İzmir'de bu hafta hava nasıl olacak? İzmir'de yağmur ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? İşte detaylar...

İzmir hava durumu 11 Kasım için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminler açıklandı. Şehir genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili olacak, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Peki, İzmir'de bu hafta hava nasıl olacak? İzmir'de yağmur ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? Detaylar haberimizde...

İZMİR HAVA DURUMU 11 KASIM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel tahminlerine göre, İzmir'de 11 Kasım günü hava durumu parçalı ve çok bulutlu olacak. Kent genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Özellikle kent merkezinde ve kıyı bölgelerde yağışların yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretse de, yağışlı hava ile birlikte kuzeybatıdan başlayarak azalacak. İzmir'de beklenen günlük en yüksek sıcaklık yaklaşık 22°C civarında olacak. Rüzgar ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

İZMİR'DE BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK?

İzmir'de haftalık hava durumu, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı verilere göre değişkenlik gösterecek. Bu hafta boyunca parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak ve zaman zaman sağanak yağışlar görülecek.

Hafta Başlangıcı

Hafta başında gökyüzü yer yer kapalı olacak ve aralıklı sağanak yağışlar etkili olacak. Özellikle öğle saatlerinde yağışların kuvvetlenmesi bekleniyor.

Hafta Ortası

Orta haftada sıcaklıklar hafifçe düşecek ve gündüz en yüksek sıcaklıklar mevsim normallerine yaklaşacak. Yağışlar şehir genelinde yaygın olarak hissedilecek.

Hafta Sonu

Hafta sonunda ise parçalı bulutlu bir hava ile birlikte sağanak yağışlar yer yer devam edecek. Rüzgarın ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor. Bu nedenle deniz ve kıyı aktivitelerinde dikkatli olunması tavsiye ediliyor.

İZMİR'DE YAĞMUR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Meteoroloji raporlarına göre, İzmir'de yağmurun 11 Kasım sabah saatlerinden itibaren etkili olması bekleniyor. Sabah erken saatlerde hafif yağmurla başlayacak yağışlar, öğle saatlerinde giderek kuvvetlenecek ve gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olacak.

Özellikle İzmir'in batı kesimleri ve kıyı ilçelerinde yağışlar yerel olarak yoğun olacak. Bu nedenle sabah ve öğle saatlerinde şehir içi ulaşımda aksaklıklar yaşanabilir. Vatandaşların yağış öncesi planlarını buna göre düzenlemesi önemli.

İZMİR'DE YAĞMUR KAÇ GÜN SÜRECEK?

İzmir'de yağışlı hava 11 Kasım ile birlikte birkaç gün boyunca etkili olacak. Meteoroloji verilerine göre, şehir genelinde sağanak yağışlar hafta ortasına kadar devam edecek.

11 Kasım: Kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış

12 Kasım: Aralıklı sağanak yağış, yerel yoğunluklu

13 Kasım: Yağışların azalması, parçalı bulutlu hava

Bu süreçte hava sıcaklıkları yağışla birlikte hafifçe düşecek ve gündüz sıcaklıkları mevsim normalleri civarına yakın seyredecek. Rüzgarın özellikle kıyı bölgelerinde zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

