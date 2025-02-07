İZMİR HAVA DURUMU 8 ŞUBAT: İzmir'de hava durumu nasıl olacak? İzmir 5 günlük hava durumu tahmini

Meteoroloji uzmanlarının değerlendirmelerine göre, 8 Şubat itibariyle İzmir'de en düşük sıcaklık 3°C, en yüksek sıcaklık ise 11°C civarında olacak. Özellikle sabah ve gece saatlerinde hava serin olacağı için vatandaşların tedbirli olması öneriliyor. Peki, İzmir'de hava durumu hafta boyunca nasıl seyredecek, yağmur var mı? İşte İzmir'in güncel hava durumu detayları…

İZMİR'DE KAR VAR MI?

İzmir'de yaşayanlar, kar yağışı olacak mı? sorusunu sıkça araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre, İzmir'de 7-8 Şubat 2025 tarihlerinde kar yağışı beklenmiyor. Hava durumu tahminlerine göre şehirde parçalı bulutlu ve güneşli bir hava etkili olacak. Gün içerisinde sıcaklık en yüksek 9-11°C, gece saatlerinde ise 3-4°C seviyelerinde olacak.

İzmir

İZMİR'DE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

İzmir haftalık hava durumu