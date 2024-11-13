İzmir hava durumu 13 Kasım | Bugün İzmir'de yağmur var mı, hava nasıl olacak? İzmir'de 15 günlük hava durumu!

İzmir hava durumu ve bugün İzmir'de hava sıcaklığı kaç derece olduğu araştırılıyor. Kış aylarının yaklaşmasıyla beraber vatandaşlar, â€œBugün hava nasıl olacak?â€ sorusuna yanıt arıyor. 13 Kasım İzmir hava durumu! Detaylar haberimizdedirâ€¦

13 KASIM İZMİR HAVA DURUMU

İzmir şehrinde 13 Kasım 2024 Çarşamba günü hava Sağanak Yağmurlu, sıcaklık ise 20 dereceyi gösteriyor. 14 Kasım 2024 Perşembe günü ise havanın Bulutlu, ve sıcaklığın 21 derece olacağı tahmin edilmekte. 15 Kasım 2024 Cuma günü hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık ise 22 dereceyi gösterecek. 16 Kasım 2024 Cumartesi günü için havanın Sağanak Yağmurlu olması bekleniyor, sıcaklık da 21 dereceyi bulacak. 17 Kasım 2024 Pazar günü için havanın Yağmurlu olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 15 dereceyi gösterecek.

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