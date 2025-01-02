Üye Girişi
Haberler
Saldırı sonrası ABD'de olağanüstü hal
ABD'de OHAL ilan edildi, asker sokakta
Karadağ'da silahlı saldırı: 7 ölü, çok sayıda yaralı
ABD'nin ardından bir ülkede daha katliam: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Küçükçekmece'de çay ocağına el bombası atıldı
İstanbul'da çay ocağına bomba atıldı
Küçücük çocuğu öldürüp cesedini yol kenarına attılar
Küçücük çocuğu öldürüp cesedini yol kenarına bıraktılar

İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 2 Ocak Karşıyaka, Karabağlar, Bayraklı elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 2 Ocak Karşıyaka, Karabağlar, Bayraklı elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Karşıyaka, Karabağlar, Bayraklı elektrik kesintisi listesi! GEDİZ İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 2 Ocak günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 2 Ocak günü İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi araştırmaları yapılıyor. Peki, İzmir elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İzmir elektrik kesintisi ve detayları…

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 2 Ocak günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri için GEDİZ elektrik arıza ve kesinti listesinin yayınlandığı İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 'ne tıklayıp, bulunduğunuz ilçe, mahalle ve sokağı seçerek bölgenizdeki elektrik kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 2 Ocak Karşıyaka, Karabağlar, Bayraklı elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
img

Bu kez Taksim Meydanı'ndalardı! Karşılarında görenler şaşırdı
img

Verdiği görüntü de son hali de büyük dikkat çekti
img

Küçücük çocuğu öldürüp cesedini yol kenarına bıraktılar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Komedyenden skandal sözler: Kadın teröristler görmek beni gururlandırıyor
"Kadın teröristler görmek beni gururlandırıyor"
Filistin, Al Jazeera'nin yayınlarını durdurdu
Filistin yönetiminden çok konuşulacak "Al Jazeera" hamlesi
ABD'den Türkiye'yi hedef alan İran'a uyarı: Karşınıza alamazsınız
ABD'den Türkiye'yi hedef alan İran'a uyarı: Karşınıza alamazsınız
Fransa, 3 ülkeden birden kovuldu
Fransa, 3 ülkeden birden kovuldu
TRT yayın haklarını satın aldı: Maçlar şifresiz yayınlanacak
TRT yayın haklarını satın aldı: Maçlar şifresiz yayınlanacak
Suriye'nin yeni lideri Şara, PKK ile ilk kez görüştü
Suriye'nin yeni lideri, PKK ile ilk kez görüştü

Son Dakika Haberleri

Bursa elektrik kesintisi! 2 Ocak İnegöl, Yıldırım, Mudanya elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi! 2 Ocak Şehzadeler, Akhisar, Soma elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 2 Ocak İslahiye, Şehitkamil, Oğuzeli elektrik kesintisi listesi Bugün kandil mi? 2 Ocak Perşembe bu gece kandil mi, ne kandili? Reckol neden tutuklandı? Reckol hapse mi girdi, suçu ne? Bayhan Gassal'da mı oynayacak, rolü ne olacak? 2 Ocak kandil mi, ne kandili? (Perşembe akşamı Regaip Kandili mi?) Hull City Middlesbrough CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Hull City Middlesbrough maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Brentford Arsenal CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Brentford Arsenal maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Ford İsrail paylaşımı nedir, Twitter (X) hesabı hacklendi mi? 2 Ocak Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota ZAM veya indirim var mı, gelecek mi?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.