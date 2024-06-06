İzmir'de ormanlara giriş yasağı var mı, ne zaman başlıyor 2024? İzmir'de hangi ormanlara giriş yasağı var?

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İZMİR'DE ORMANLARA GİRİŞ YASAĞI VAR MI?

İzmir Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, 1 Haziran - 31 Ekim tarihleri arasında girişi yasaklanan ormanlık alanların listesi açıklandı.

İzmir İli Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonunun 22.05.2024 tarihli ve 2024/1 sayılı kararının 35. maddesine dayanarak, Çiçekli, Atatürk Ormanı, Karacadağ, Kavaklıdere, Dikmendağı, Çatalkaya, Başpınar, Uzunkuyu, Parsa, Fındıklıdere Çağlan civarı ağaçlandırma sahası, Kırkgeçit-Çatalçam, Karadere, Yamanlar-Karagöl, Mehmetler, Korucuk, Nif Dağı, Kartal Ormanı, Doğanbey Ormanı, Armutlu-Bayramlı yol güzergahı, Kurudere Köyü sınırları içerisindeki tüm ormanlar, Kestane Deresi, Aliağa İlçesi Merkez Ormanları, Pınarcık Ormanları, Buca-Sarnıç ve Oğlananası mevkilerine yetkililer haricinde giriş; 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 74. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9. ve 66. maddeleri uyarınca yasaklandı.