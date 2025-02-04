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İzmir'de deprem bekleniyor mu?

İzmir'de deprem bekleniyor mu?
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Ege Denizi'ndeki deprem hareketliliğini değerlendiren Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, bölgede büyüklüğü 7'nin üzerinde olan bir depremin meydana gelebileceğini ifade etti. Peki, İzmir'de deprem bekleniyor mu?

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki Ege Denizi'nde peşi sıra meydana gelen depremlere ilişkin yaptığı değerlendirmede 7 üzeri büyüklükte oluşabilecek bir depreme dikkat çekti. Moriwaki bu büyüklükteki bir depremin tsunamiye de neden olabileceğini kaydetti. İzmir'de deprem bekleniyor mu?

İZMİR'DE DEPREM BEKLENİYOR MU?

Türkiye Ege Denizi'nde peş peşe meydana gelen depremleri konuşuyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, 26 Ocak'tan beri saat 14.00 itibarıyla Ege Denizi'nde 754 deprem kayıtlara geçti.

Deprem fırtınası şeklinde gelişen bu aktivite sonucunda büyüklüğü 1'den küçük 1, 1-2 arası 109, 2-3 arası 293, 3-4 arası 294 ve 4-5 arası 57 deprem meydana geldi. Depremlerin en büyüğü ise bugün 5.2 büyüklüğündeki deprem olarak kaydedildi.

İzmir'de deprem bekleniyor mu?

YUNANİSTAN'DA PANİK

Ege Denizi'nde bulunan Santorini Adası'na komşu Amorgos Adası'nın yakınındaki aktif Amorgos Fayı'ndan kaynaklandığı belirtilen depremler Yunanistan'da paniğe yol açtı.

Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vassilis Kikilias artan paniğin ardından 2 Şubat'ta sosyal medyadan yaptığı açıklamada peş peşe depremlerin ardından bölgede güvenlik önlemleri aldıklarını açıkladı.

Yunan bakan Kikilias kapalı alanda kalabalık toplanmalar yapılmaması, terk edilmiş binalara yaklaşılmaması, binalardan "yapısal olmayan tehlikeli unsurların kaldırılması", yüzme havuzlarının boşaltılması ve seyahat edenlerin toprak kayması riski olan yollardan uzak durması uyarısında bulundu.

JAPON DEPREM BİLİMCİDEN KORKUTAN UYARI

1999 Marmara Depremi'nde Türkiye'ye gelen veo tarihten beri Türkiye'de çalışmalarına devam eden Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, sorularımızı yanıtladı.

Ege Denizi'ndeki deprem fırtınasının daha büyük bir depreme neden olabileceğini belirten Moriwaki, büyüklüğü 7'nin üzerinde olacak bir deprem beklediklerini kaydetti. Moriwaki, "Bölgede 7 ile 7.5 büyüklükleri arasında bir deprem olabilir. Ege'de çok fazla fay hattı var ancak bu kadar hareketli olmasını beklemiyorduk. Meydana gelmesi muhtemel depremden Türkiye çok fazla etkilenmeyecektir" dedi.

İzmir'de deprem bekleniyor mu?

TSUNAMİ TEHLİKESİNE DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan Japon deprem uzmanı, meydana gelebilecek 7 üzerindeki bir depremin tsunamiye de neden olabilececeğini söyledi. Türkiye'de 1 ile 3 metre büyüklüğündeki depremlerin görülebileceğini belirten Moriwaski, daha yakın bölgelerde ise 5 ile 7 metre yüksekliğinde dalgaların oluşabileceğini ifade etti.

1956'DA 7.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM ÜRETMİŞTİ

Amorgos fayı, 1956'da 7.5 büyüklüğünde bir depreme neden olmuş; deprem, özellikle Batı Anadolu kıyılarında hissedilmişti.

Deprem sonrasında büyük bir tsunami oluşmış ve dalgalar, Yunan adalarını ve Türkiye'nin batı kıyılarını da etkilemişti. Türkiye'nin kıyı kesimlerinde de dalgalanmalar gözlemlenmiş, ancak büyük bir hasar kaydedilmemişti.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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