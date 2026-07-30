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İzmir artık CHP’nin kalesi değil

İzmir artık CHP’nin kalesi değil
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CHP'den İstifa Ederek Bağımsız Kalmayı Tercih Eden İzmir Büyük Şehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan sonra, 19 ilçe Belediye Başkanı da Yeni Parti'ye Katıldı. CHP'nin İzmir'de sadece 5 Belediyesi kaldı.

28 Mart 2004 yerel seçimlerinden beri,  21 yıl aralıksız CHP’nin kalesi durumunda olan İzmir’de siyasi tablo tamamen değişti. CHP’den İstifa ederek bağımsız kalmayı tercih eden İzmir Büyük Şehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’dan sonra,  19 ilçe Belediye Başkanı da Yeni Partiye Katıldı. CHP’nin İzmir’de sadece 5 Belediyesi kaldı. 3 ilçe belediye başkanı ise CHP’ kalıp kalamayacakları konusunda henüz resmi açıklama yapmadı.

Mutlak butlan kararı sonrası, Yeni Parti’nin kurulmasıyla CHP’nin kalesi olarak nitelenen İzmir’de  yerel  siyasette tablo tamamen değişti. Son tabloya göre, İzmir'de görev yapan 19 belediye başkanı CHP'den ayrılarak YENİ Parti’ye geçti.  YENİ Parti'ye katılan isimler şunlar oldu:

Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu

Bergam a Belediye Başkanı Tanju Çelik

Beydağ Belediye Başkanı Şakir Başaran

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz

Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık

Güzelbahç e Belediye Başkanvekili Ayşe Akın

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan

Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen

Kınık Belediye Başkanı Sema Bodur

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu

Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan

Seferihisa r Belediye Başkanvekili Fuat Gümüş

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel

Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu

Torbal ı Belediye Başkanı Övünç Demir

Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan

CHP’de devam kararı alan  ilçe belediyeleri;

Buc a Belediye Başkanvekili Hüseyin Benzer

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek

Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun

Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı,, Bayrakl ı Belediye Başkanı İrfan Önal, Balçov a Belediye Başkanvekili Selahattin Yıldız ise henüz resmi açıklamalarını yapmadılar.Kiraz Belediye Başkanı Nasuh Coşkun, CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Kiraz Belediye Başkanının Ak Parti  yada MHP’ye geçeceği kulislerde konuşuluyor.

Menemen ilçesi ise Ak Parti'de bulunuyor.

Kaynak: Haber Platformu
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