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Her şey yeniden başlıyor! Beşiktaş'a Salah transferinde yeni umut

Her şey yeniden başlıyor! Beşiktaş'a Salah transferinde yeni umut
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Beşiktaş'ın Muhammed Salah için yaptığı teklif masada kalırken, siyah-beyazlı yönetim Mısırlı yıldızın menajeriyle yürütülen pazarlıklarda geri adım atmadı. İstediği büyük liglerden teklif alamayan Salah'ın menajeriyle iletişime geçerek rotayı yeniden siyah-beyazlılara çevirdiği belirtildi.

Beşiktaş’ın yaz transfer dönemindeki en büyük bomba adayı olan Muhammed Salah transferinde sıcak ve hareketli saatler yaşanıyor. Siyah-beyazlı yönetimin Salah için cazip teklif geçerliliğini korurken, transfer sürecinde kararlı ve dik duruş sergileyen Beşiktaş yönetimi meyvelerini toplamaya başladı.

PAZARLIKLARDA GERİ ADIM ATILMADI

Mısırlı süper starın menajeri Ramy Abbas’ın süreç boyunca uyguladığı "rest çekme" ve fiyat yükseltme taktiklerine karşı duruşunu bozmayan Beşiktaş yönetimi, kulübün mali disiplininden ve belirlediği şartlardan taviz vermedi. Siyah-beyazlı idareciler, masadaki teklifi geri çekmeyerek kapıyı tamamen kapatmamış ancak şartların değişmeyeceğini net bir dille karşı tarafa iletmişti.

AVRUPA KAPILARI KAPANINCA ROTA YENİDEN BEŞİKTAŞ

Transfer döneminde Avrupa'nın dev liglerinden ve beklediği düzeyde astronomik teklifleri bulamayan Mısırlı yıldız cephesinde strateji değişikliğine gidildi. İstediği imkanları diğer kulüplerde bulamayan Salah’ın, Suudi Arabistan'a da gitmek istemediği ve bu doğrultuda menajeriyle bir görüşme gerçekleştirerek Beşiktaş opsiyonunun değerlendirilmesini istediği öğrenildi.

GÖRÜŞMELER YENİDEN BAŞLAYACAK

Salah’ın talebi üzerine oyuncunun menajeri, siyah-beyazlı kurmaylarla yeniden iletişime geçerek masaya dönme talebinde bulunacak. Beşiktaş'ın masada tuttuğu resmi teklif üzerinden yürütülecek son görüşmelerin ardından transferin netlik kazanması bekleniyor. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıİbrahim Coşkun:

almayın yaw adam bitik

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