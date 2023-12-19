İzlanda'nın doğal güzellikleri, sürdürülebilir turizm anlayışı ve eşsiz kültürel dokusuyla dünya genelinde ilgi çekiyor. Kuzey Kutbu'na yakın bir konumda bulunan İzlanda, volkanik ve jeotermal aktivite bakımından zengindir. Peki, İzlanda nerede? İzlanda haritada konumu nedir? İşte detaylar...

Kuzey Atlantik'te eşsiz doğal güzellikleriyle öne çıkan İzlanda, muazzam manzaraları, buzul vadileri ve termal sularıyla adeta bir cennet köşesi. Peki, İzlanda nerede? İzlanda'nın haritada konumu nedir? İzlanda, hangi kıtada yer alıyor? İşte, bu doğa harikası adanın merak uyandıran detayları...

İZLANDA NEREDE?

İzlanda, Atlas Okyanusu'nun kuzeyinde, Grönland ve Norveç'in batısında yer alan bir ada ülkesidir. Coğrafi olarak Kuzey Atlantik Okyanusu ile Norveç Denizi arasında konumlanan İzlanda, dünyanın en soğuk bölgelerinden biri olan Arktik bölgesine oldukça yakındır.

İZLANDA'NIN HARİTADA KONUMU NEDİR?

İzlanda'nın haritada konumu, kuzey enlem 64°25' ve 66°33' arasında, batı boylam ise 13°30' ve 24°32' arasındadır. Bu konum, ülkenin benzersiz doğal özelliklere sahip olmasına katkıda bulunur. Haritada, İzlanda'nın yanı sıra çevresindeki deniz, dağlar, göletler ve volkanlar gibi önemli coğrafi unsurları da görmek mümkündür.

İZLANDA HANGİ KITADA?

İzlanda, coğrafi olarak Avrupa kıtasına dahil edilse de, Kuzey Amerika kıtasının kenarında yer aldığı için trans-Atlantik bir konumda bulunur. Bu özel coğrafi konumu, İzlanda'nın farklı iklimleri, volkanik aktiviteleri ve eşsiz ekosistemleriyle tanınmasına olanak tanır.