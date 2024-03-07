Yeniden Refah Partisi Mersin Belediye Başkan Adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, İzeddin Alkan kimdir? Yeniden Refah Partisi Mersin Belediye Başkan Adayı İzeddin Alkan kaç yaşında ve nereli?

İZEDDİN ALKAN KİMDİR?

İzeddin Alkan 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında eniden Refah Partisi Mersin Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.