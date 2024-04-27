İYİ Parti Genel Başkan seçimi üçüncü tura mı kaldı? İYİ Parti'de seçim ne oldu, sonuç ne?

İyi Parti'nin 5. Olağanüstü Kurultayı'nda başkanlık seçiminin ilk turunda adaylardan Koray Aydın 472, Müsavat Dervişoğlu 370, Mehmet Tolga Akalın 327 ve Günay Kodaz 2 oy aldı. 2. turda Tolga Akalın adaylıktan çekildi, delegeleri serbest bıraktı. İYİ Parti Genel Başkan seçimi üçüncü tura mı kaldı? İYİ Parti'de seçim ne oldu, sonuç ne? İşte ayrıntılar...

İYİ PARTİ GENEL BAŞKAN SEÇİMİNDE SONUÇ NE?

İyi Parti'de yeni genel başkanın belirleneceği 5. Olağanüstü Kurultay'da ilk tur seçimleri tamamlandı. Genel başkanlık için yarışan adaylardan Koray Aydın 472, Müsavat Dervişoğlu 370, Mehmet Tolga Akalın 327 ve Günay Kodaz 2 oy aldı. 2. turda Tolga Akalın adaylıktan çekildi, delegeleri serbest bıraktı. 2. turda Müsavat Dervişoğlu 570, Koray Aydın 565 oy aldı. Seçim 3. tura kaldı.

Siyasetin millet ve tabanla yapılacağını belirten Akalın, "Bir irade ortaya koydu, bir fotoğraf verdi. Bu fotoğraftan benim okumam şudur ki delege 'Benim ferasetime güvenin' dedi. Ben bugüne kadar siyasi meşruiyetini taban siyaseti yaparak elde etmiş, otoriteye karşı mücadele etmiş bir dava arkadaşınız olarak delegemizin ferasetine inanıyorum. Bundan sonraki süreci de siz saygıdeğer, değerli delegelerimizin ferasetine takdim ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

2. TURDA DA SALT ÇOĞUNLUK SAĞLANMAZSA İKİ ADAY 3. TURDA YARIŞACAK

Kongrede tüzük gereği genel başkanlık seçiminde 1311 delegenin salt çoğunluğu aranacak. Tüm delegelerin katılması halinde beş adaydan birinin ilk turda 656 oy alması gerekiyor. Bu sayıya hiçbir aday ulaşamazsa seçim ikinci tura kalacak. Bu turda da yine salt çoğunluk aranacak. Hiçbir aday seçimlerde salt çoğunluğa ulaşamazsa en çok oyu alan 2 aday 3'üncü tura kalacak.

DIŞARIDAN KATILIMCI YOK

Kurultay delegeleri, il, ilçe ve belediye başkanları ile önceki dönem milletvekilleri dışında salona dışarıda katılımcı alınmadı. Tepki çeken bu kararı Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun "Salonun fiziki şartları nedeniyle katılımcı kısıtlaması getirildi" sözleriyle savundu.

AKŞENER, KENNEDY'NİN SÖZÜYLE VEDA ETTİ

Zaman zaman duygusal anlar yaşadığı gözlenen Akşener'in 19 dakikalık konuşmasının sonunda John F. Kennedy'nin sözünden de alıntı yaparak "Kennedy'nin çok meşhur bir sözü vardır; 'Zaferin bin babası vardır, mağlubiyet yetimdir' der. İşte ben o bin babanın kaçıştığı yerde o yetim mağlubiyeti öksüz bırakmadım. Haksız olduğumuz için değil söz verdiğim için bırakmadım başarısızlığı ben aldım artık, başarıyı sizler yakalayacaksınız. Bedeli ben ödedim artık, hesabı siz tutacaksınız" ifadelerini kullandı.