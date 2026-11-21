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İtalya’nın İstanbul Başkonsolosu Paolo Michele Di Giandomenico’nun ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikler, 14 Kasım’da başlayarak 2 Aralık’a kadar devam edecek. Özel davetlerden gastronomi atölyelerine, usta şeflerin buluşmalarından İtalyan restoranlarının katılımıyla gerçekleştirilecek lezzet deneyimlerine kadar uzanan program, İstanbul’un gastronomi dünyasına renk katacak.

İTALYAN KAHVALTISIYLA BAŞLAYAN GASTRONOMİ YOLCULUĞU

Etkinlikler, 14 Kasım Cumartesi günü İtalya İstanbul Başkonsolosluğu Rezidansı’nda düzenlenen geleneksel İtalyan kahvaltısıyla başlıyor. 15 Kasım Pazar günü PaperMoon Restaurant’ta gerçekleştirilecek Dört El Akşam Yemeği (Cena a quattro mani) ise gastronomi tutkunlarına özel bir deneyim sunacak. 16 Kasım Pazartesi günü USLA Culinary Academy’de düzenlenecek masterclass ile İtalyan mutfağının incelikleri ele alınırken, aynı gün İstanbul Modern Müzesi’nde gerçekleştirilecek İtalyan Aperitivo etkinliği, İtalyan yaşam kültürünün önemli geleneklerinden birini İstanbul’a taşıyacak.

PİZZA VE MOZZARELLA USTALARI BİR ARADA

17 Kasım Salı günü Napoli Antica’da gerçekleştirilecek özel workshopta İtalyan şef Cosimo Rotolo ve pizza şefi Aniello Croce, katılımcılara geleneksel mozzarella ve pizza yapımının inceliklerini aktaracak. Başkonsolos Paolo Michele Di Giandomenico’nun da katılacağı etkinlik, konuklara İtalyan mutfağının iki simgesel lezzetini uygulamalı olarak deneyimleme fırsatı sunacak.

İTALYAN SOFRALARININ ZENGİNLİĞİ İSTANBUL’A TAŞINIYOR

18 Kasım Çarşamba günü Eataly’de düzenlenecek İtalyan öğle yemeği, ülkenin zengin sofra kültürünü ön plana çıkaracak. 19 Kasım Perşembe günü ise Giovedì Gnocchi etkinliği kapsamında programa katılan çeşitli İtalyan restoranları, İtalyan mutfağının sevilen geleneksel lezzetlerinden gnocchi’yi gastronomi meraklılarıyla buluşturacak. 20 Kasım Cuma akşamı, XI. Dünyada İtalyan Mutfağı Haftası kapsamında, İtalya’nın İstanbul Başkonsolosu Sayın Paolo Michele Di Giandomenico’nun ev sahipliğinde, Beyoğlu’ndaki Lucente Ristorante’de özel bir gastronomi daveti gerçekleştirildi.

Gecenin konuk şefi Tommaso Tonioni, İtalyan mutfağının köklü gelenekleri ile çağdaş gastronomi anlayışını buluşturan özel bir deneyime imza attı. Zarif masa düzeni ve özenli sunumların eşlik ettiği gece, İtalyan sofra kültürünün paylaşım ve misafirperverlik geleneğini ön plana çıkardı. “UNESCO Mirası İtalyan Mutfağı: Mükemmeliyet Bölgeleri ve Üretim Zincirleri” teması çerçevesindeki buluşma, Türkiye ile İtalya arasındaki kültürel ve gastronomik bağların güçlendirilmesine katkı sağladı.

GASTRONOMİ YOLCULUĞU MSC ORCHESTRA’DA SONA ERECEK

XI. Dünyada İtalyan Mutfağı Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklerin kapanışı, 2 Aralık Çarşamba günü MSC Orchestra kruvaziyer gemisinde gerçekleştirilecek özel organizasyonla yapılacak. İtalyan gastronomisinin yalnızca bir yemek kültürü değil, aynı zamanda tarih, gelenek, paylaşım ve yaşam biçimi olduğunu vurgulayan etkinlikler, Türkiye ile İtalya arasındaki kültürel ve gastronomik bağları güçlendirmeyi amaçlıyor.

ETKİNLİK TAKVİMİ

14 Kasım 2026: İtalyan Kahvaltısı – İtalya İstanbul Başkonsolosluğu Rezidansı

15 Kasım 2026: Dört El Akşam Yemeği – PaperMoon Restaurant

16 Kasım 2026: Masterclass – USLA Culinary Academy

16 Kasım 2026: İtalyan Aperitivo – İstanbul Modern Müzesi

17 Kasım 2026: Pizza ve Mozzarella Workshopu – Napoli Antica

18 Kasım 2026: İtalyan Öğle Yemeği – Eataly

19 Kasım 2026: Giovedì Gnocchi – Katılımcı İtalyan restoranları

20 Kasım 2026: Konuk Şef Tommaso Tonioni ile Özel Gastronomi Daveti – Lucente Ristorante, Beyoğlu

2 Aralık 2026: Kapanış Etkinliği – MSC Orchestra

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi