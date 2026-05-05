İstiklalspor penaltılarda yıkıldı: 1. Lig hayali ertelendi

Nesine 2. Lig play-off yarı final rövanş karşılaşmasında Kahramanmaraş Akedaş İstiklalspor, deplasmanda Mardin 1969 Spor ile karşılaştı. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede normal süre ve uzatmalar golsüz eşitlikle tamamlanırken, turu geçen taraf penaltı atışlarıyla belli oldu.

120 DAKİKA BOYUNCA GOL SESİ ÇIKMADI

Mardin 21 Kasım Şehir Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada iki takım da kontrollü bir oyun ortaya koydu. İstiklalspor, zaman zaman geliştirdiği ataklarla gol arasa da son vuruşlarda etkili olamadı.

İlk yarı ve 90 dakikalık normal sürede gol sesi çıkmayınca mücadele uzatma dakikalarına taşındı. Uzatmalarda ise Kahramanmaraş temsilcisi oyunun kontrolünü ele alarak rakip kalede baskı kurdu ancak aradığı golü bulamadı.

PENALTILARDA ELENDİ, HEDEF GELECEK SEZONA KALDI

120 dakikanın golsüz tamamlanmasının ardından turu belirleyen penaltı atışlarına geçildi. Seri penaltılarda rakibine 6-5 üstünlük sağlayan Mardin 1969 Spor, finale yükselen taraf oldu.

Bu sonuçla Kahramanmaraş Akedaş İstiklalspor, 1. Lig hedefini gelecek sezona bırakarak play-off serüvenine veda etti.

Haber: Muhammet Özer