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İstiklal Marşı nasıl kabul edildi? Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı için ne dedi?

İstiklal Marşı nasıl kabul edildi? Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı için ne dedi?
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Türk milletinin bağımsızlık mücadelesini ve vatan sevgisini en güçlü şekilde anlatan İstiklal Marşı'nın kabul edildiği gün, her yıl "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" şeklinde anılarak, çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. Peki,İstiklal Marşı nasıl kabul edildi? Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı için ne dedi? İşte, merak edilen detaylar…

Türk milletinin birlik ve beraberlik ruhunu yansıtarak bağımsızlık yolunda verilen büyük mücadelenin sembolü olarak kabul edilen İstiklal Marşı, Türkiye'nin en önemli milli değerlerinden biridir. Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılan bu anlamlı eserin kabul edildiği gün, her yıl "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" adıyla anılmakta ve Türkiye genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. Peki, İstiklal Marşı nasıl kabul edildi? Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı için ne dedi? İşte, İstiklal Marşı'nın kabul süreci ve bu önemli gün hakkında tüm detaylar…

İSTİKLAL MARŞI NASIL KABUL EDİLDİ?

Türk milletinin bağımsızlık mücadelesini ve vatan sevgisini en güçlü şekilde yansıtan İstiklal Marşı, Türkiye'nin milli ruhunu ve kahramanlık destanını simgeleyen önemli bir eserdir. Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılan bu anlamlı şiir, milletin birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirmiş ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından milli marş olarak kabul edilmiştir.

İstiklal Marşı nasıl kabul edildi? Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı için ne dedi?İstiklal Marşı nasıl kabul edildi

İstiklal Marşı'nın kabul ediliş süreci, büyük bir yarışmayla başlamış ve halkın büyük ilgisini çekmiştir. Mehmet Akif Ersoy, ödüllü bir yarışma olduğu için başlangıçta katılmak istememiş, ancak ödülün alınmayacağı garantisi verildiğinde eserini sunmuştur. 724 şiir arasından seçilen İstiklal Marşı, 12 Mart 1921 tarihinde TBMM'de büyük bir coşkuyla okunarak oybirliğiyle kabul edilmiştir.

İstiklal Marşı nasıl kabul edildi? Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı için ne dedi?Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı için ne dedi

MEHMET AKİF ERSOY İSTİKLAL MARŞI İÇİN NE DEDİ?

İstiklal Marşı'nı kaleme aldıktan sonra "O şiir artık benim değil, milletin malıdır." diyerek ödülü reddeden Mehmet Akif Ersoy, marşı bir daha para karşılığı yazmayacağını da özellikle vurgulamıştır. Her yıl 12 Mart, "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" olarak çeşitli etkinliklerle kutlanmakta ve bu önemli eser genç nesillere aktarılmaktadır.

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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