İşte dünyanın en çok turist çeken şehirleri! Türkiye'den 2 il ilk 10'da

Güncelleme:
Dünyanın en çok turist çeken şehirleri belli oldu. Paris dünyanın en cazip şehri seçilirken uluslararası ziyaretçi sayısında Bangkok birinci oldu. Türkiye'den ilk 10'da 2 şehir yer aldı. İstanbul dünyanın en çok turist çeken 5'inci şehri, Antalya ise 8'inci şehri oldu.

  • Euromonitor International'ın 2025 Top 100 City Destinations Index raporuna göre Paris, en cazip şehir seçildi.
  • 2025'te en fazla uluslararası ziyaretçi ağırlayan şehir 30,3 milyon turistle Bangkok oldu.
  • İstanbul 19,7 milyon ziyaretçiyle dünya sıralamasında beşinci, Antalya 18,6 milyon ziyaretçiyle sekizinci sırada yer aldı.

Euromonitor International'ın 2025 Top 100 City Destinations Index raporu yayımlandı. Paris, dünyanın en cazip şehri seçilirken; uluslararası ziyaretçi sayısında Bangkok zirveye yerleşti. Türkiye'den İstanbul ve Antalya ilk 10'a girmeyi başardı.

PARİS BEŞİNCİ KEZ TAÇ GİYDİ

Rapora göre Paris, turizm performansından sürdürülebilirliğe, ekonomik göstergelerden güvenliğe kadar birçok ölçütte rakiplerini geride bıraktı. En cazip şehirler listesinde Paris'i Madrid, Tokyo, Roma ve Milano takip etti. Barcelona iki basamak yükselerek sekizinci sıraya yerleşirken Amsterdam yedinci oldu.

LONDRA 18'İNCİ SIRAYA DÜŞTÜ

Buna karşın Londra, turizm altyapısındaki güçlü puanlarına rağmen turizm politikaları, güvenlik ve sürdürülebilirlik alanlarındaki gerilemeler nedeniyle 18'inci sıraya düştü.

İŞTE DÜNYANIN EN CAZİP 10 ŞEHRİ

En Cazip 10 Şehir Destinasyonu listesi ise şu şehirlerden oluştu:

  • 1- Paris
  • 2- Madrid
  • 3- Tokyo
  • 4- Roma
  • 5- Milan
  • 6- New York
  • 7- Amsterdam
  • 8- Barcelona
  • 9- Singapore
  • 10- Seul

TÜRKİYE'DEN 2 ŞEHİR LİSTEDE

2025'te en fazla uluslararası ziyaretçi ağırlayan şehir 30,3 milyon turistle Bangkok oldu. Bangkok'u Hong Kong, Londra ve Makao izledi.

Türkiye'den İstanbul ve Antalya ise listede önemli bir başarıya imza attı. İstanbul, 19,7 milyon ziyaretçiyle dünya sıralamasında beşinci oldu. Antalya, 18,6 milyon ziyaretçiyle sekizinci sıraya yerleşti.

İŞTE DÜNYANIN EN ÇOK TURİST ÇEKEN 10 ŞEHRİ

Rapora göre 2025'te uluslararası ziyaretçi sayılarına göre ilk 10 şehir şöyle sıralandı:

  • 1- Bangkok – 30,3 milyon
  • 2- Hong Kong – 23,2 milyon
  • 3- Londra – 22,7 milyon
  • 4- Makao – 20,4 milyon
  • 5- İstanbul – 19,7 milyon
  • 6- Dubai – 19,5 milyon
  • 7- Mekke – 18,7 milyon
  • 8- Antalya – 18,6 milyon
  • 9- Paris – 18,3 milyon
  • 10- Kuala Lumpur – 17,3 milyon

TÜRKİYE'NİN TURİZM GÜCÜ YÜKSELİYOR

İstanbul ve Antalya'nın dünya sıralamasındaki güçlü konumu, Türkiye'nin küresel turizmdeki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi. Her iki şehrin de yüksek turist sayısını koruması, Türkiye'nin 2025 sezonuna güçlü bir giriş yaptığını ortaya koyuyor.

Çağla Taşçı
Kıllanan adam:

"Türkiye listede 5'inci, Antalya ise 8'inci sırada yer aldı." Bu nasıl bi cümle bana açıklar mısınız?

