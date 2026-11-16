İstanbul’da üretilen sneaker koleksiyonu Türkiye ve ABD’de perakende ortağı arıyor

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İSTANBUL — Istanbul Trading Company, İstanbul’da vintage ipek kadife duvar halılarından el işçiliğiyle ürettiği The Streets of Istanbul sneaker koleksiyonu için Türkiye ve ABD’de yeni ticari iş ortakları arıyor. Ofisi Beyoğlu’nda, üretim atölyesi Fatih’te bulunan marka, her ayakkabı çiftinin farklı desenler taşıdığı koleksiyonunun dağıtımını butik mağazalar, konsept mağazalar ve bağımsız moda perakendecileriyle genişletmeyi hedefliyor. Marka, resmi internet sitesi üzerinden yürüttüğü doğrudan satış faaliyetlerini yeni perakende kanallarıyla desteklemeyi planlıyor.

Dünyanın en büyük halı üreticisi ve ihracatçıları arasında yer alan Türkiye’nin köklü halıcılık geleneğinden ilham alan The Streets of Istanbul koleksiyonu, geçmişte evleri süsleyen desenleri, yeni bir ürün kategorisinde değerlendiriyor. Koleksiyondaki her ayakkabı çifti, tek bir vintage halıdan kesilen parçalarla hazırlanıyor. Halıların farklı bölgelerindeki renk dağılımları ve desenler değiştiğinden, aynı modelin iki çifti arasında da görsel farklılıklar bulunuyor. Bu özellik, koleksiyonun standartlaştırılmış desenlere dayanan ayakkabı üretiminden farklılaşmasını sağlıyor.

İstanbul’un geçmişini sokaklara taşıyor

Istanbul Trading Company’nin kurucusu Lanelle Phillips, vintage halıların çağdaş tasarımlarla yeniden değerlendirilmesini koleksiyonun temel yaklaşımı olarak tanımlarken, Türkiye ve ABD’de kurulacak yeni perakende işbirliklerinin markanın büyüme hedefleri açısından taşıdığı önemi de vurguluyor. Lanelle Phillips, koleksiyonun hikayesini ve gelecek planlarını şu sözlerle anlatıyor:

“İstanbul’un kültürünü ve hikayelerini yansıtan tasarımlardan oluşan koleksiyondaki her çift, İstanbul’un geçmişinden bir parçayı bugünün sokaklarına taşıyor. Bu özgün yaklaşımı paylaşan butik ve konsept mağazalarla çalışarak markamızı büyütmeyi arzu ediyoruz.”

Türkiye ve ABD’de butik mağazalarla işbirliği hedefi

Istanbul Trading Company’nin ticari genişleme planında Türkiye ve ABD iki öncelikli pazar olarak yer alıyor. ABD, markanın başlıca ticari pazarı konumunda bulunuyor. Şirketin ülkedeki faaliyetleri Florida merkezli Istanbul Trading International LLC aracılığıyla yürütülürken, ithalat ve ABD içi sipariş sevkiyatları Miami operasyonu üzerinden gerçekleştiriliyor.

Türkiye’de ise tüketicilerle daha güçlü bir bağ kurulması ve fiziksel satış noktalarında da yer bulması amaçlanıyor. Bu doğrultuda marka, koleksiyonun tasarım anlayışına uygun butik ve konsept mağazalarla ilişki geliştirmeyi planlıyor.