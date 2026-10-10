Haberler

İstanbul’da koruma altındaki kız çocukları farklı mesleklerden rol modellerle buluştu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul’da koruma altındaki kız çocukları farklı mesleklerden rol modellerle buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul’da koruma ve bakım altında bulunan kız çocukları, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla düzenlenen programda farklı meslek gruplarından rol modellerle bir araya geldi.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü tarafından, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında Yeşilköy Çocuk Evleri Sitesi’nde gerçekleştirilen programda, koruma ve bakım altında bulunan kız çocuklarının sosyal ve kültürel gelişimlerinin desteklenmesi, özgüvenlerinin güçlendirilmesi ve gelecek hedeflerine yönelik farkındalıklarının artırılması amaçlandı. Programa Bakırköy Kaymakamı Recai Karal ve eşi, İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Yusuf Kiser, gönüllü anneler ve protokol üyeleri katıldı.

KIZ ÇOCUKLARI MESLEKLERİ YAKINDAN TANIDI 

Program kapsamında kız çocukları tarafından hazırlanan gösteriler sahnelendi. Farklı meslek gruplarından davetlilerle bir araya gelen çocuklar; polis, hâkim ve savcılara meslekleri, çalışma alanları ve mesleki deneyimleri hakkında merak ettikleri soruları yöneltti. Meslek temsilcilerinin deneyimlerini paylaştığı buluşma, çocukların farklı kariyer alanlarını tanımalarına ve geleceklerine ilişkin yeni hedefler geliştirmelerine katkı sağladı.

ELMİRA AYBAKAN YAŞAM YOLCULUĞUNU ANLATTI

Programda konuşan Türkiye İyilik Kulübü Başkanı Elmira Aybakan, kendi yaşam yolculuğunu ve deneyimlerini kız çocuklarıyla paylaştı. Aybakan’ın konuşmasıyla çocuklar, farklı yaşam deneyimleri üzerinden ilham alma ve geleceklerine ilişkin yeni perspektifler kazanma fırsatı buldu.

ÇOCUKLAR UNUTULMAZ BİR GÜN YAŞADI

Çocukların mutluluğunun ön planda olduğu programda balonlar gökyüzüne bırakıldı, dans etkinlikleri gerçekleştirildi ve pasta kesildi. Çocuklar, hem eğlenceli etkinliklere katıldı hem de kendileri için hazırlanan bu özel günde davetlilerle bir araya gelmenin sevincini yaşadı. Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında gerçekleştirilen programla, kız çocuklarının kendilerine güvenen, hayallerini özgürce kurabilen ve gelecekleri için hedefler belirleyebilen bireyler olarak desteklenmesinin önemi bir kez daha vurgulandı.

Kaynak: Haberler.com
Raporlu ilaç kullanan hastalar için yeni düzenleme geliyor! Eczaneden direkt alınabilecek

Yeni düzenlemeyi açıkladı! Artık eczaneden direkt alınabilecek
Bir zamanlar gökyüzünün deviydi! Uçaklarının son hali içler acısı

Bir zamanlar gökyüzünün deviydi! Uçaklarının son hali içler acısı
90'ların unutulmaz sesi Sibel Alaş'ın son hali dikkat çekti

Bir döneme damga vurmuştu! Ünlü şarkıcının son hali dikkat çekti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İnanılmaz! Bayern Münih, 5. saniyede gol yedi

İnanılmaz! Dünya devi, 5. saniyede gol yedi
Arap televizyonunda çarpıcı analiz: Türkiye'nin tecrübesine ihtiyacımız var

Göğsümüzü kabartan Türkiye sözleri

Ormandan bedava toplanıyor! Kilosu tam 10 bin lira

Ormandan bedava toplanıyor! Kilosu tam 10 bin lira
Ataşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Bir belediye daha AK Parti'ye geçti

Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yangın: Hastalar tahliye ediliyor

İstanbul’da hastanede yangın! Hastalar tahliye ediliyor
İsrailli rakibinin elini havada bıraktı! 35 saniyede mindere gömdü

İsrailli rakibinin elini sıkmadı! Müsabaka sadece 35 saniye sürdü
Gençlerbirliği-Amedspor maçında müthiş son! 90+3'te puanlar paylaşıldı

Amedspor liderliği Ankara'da kaptırdı