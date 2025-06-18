İstanbul'un göbeğinde bal challenge! Lezzeti tam not aldı

Youtube'da yayınlanan Stüdyom Sokak programının ekibi soluğu bu kez Kadıköy'de aldı. Sokaktaki insanlarla eğlenceli bir challenge (Meydan okuma) yapıldı. Pankek üzerine dökülen balı tadanlara beğenip beğenmediği soruldu. Challenge sonunda da hatıra fotoğrafı çekildi.

ROMIEL BAL TAM PUAN ALDI

Semtin en işlek caddesinde simit satışı yapan Tenzile Hanım ve Fuat Bey de challenge'a katılan isimler arasında yer aldı. İkilinin samimiyeti ekrana yansırken tadımı yapılan Romiel bal da tam puan aldı.

Romiel bal, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinde 3 farklı yaylada arıların getirdiği çiçek özleriyle oluşuyor.