İstanbul'un göbeğinde bal challenge! Lezzeti tam not aldı

İstanbul'un göbeğinde bal challenge! Lezzeti tam not aldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İstanbul'un göbeğinde bal challenge! Lezzeti tam not aldı
Haber Videosu

Kadıköy'de yapılan sokak röportajında vatandaşlar eğlenceli bir bal tadımına katıldı. Pankek üzerine sürülen Romiel balı deneyenler tam not verdi.

Youtube'da yayınlanan Stüdyom Sokak programının ekibi soluğu bu kez Kadıköy'de aldı. Sokaktaki insanlarla eğlenceli bir challenge (Meydan okuma) yapıldı. Pankek üzerine dökülen balı tadanlara beğenip beğenmediği soruldu. Challenge sonunda da hatıra fotoğrafı çekildi.

ROMIEL BAL TAM PUAN ALDI

Semtin en işlek caddesinde simit satışı yapan Tenzile Hanım ve Fuat Bey de challenge'a katılan isimler arasında yer aldı. İkilinin samimiyeti ekrana yansırken tadımı yapılan Romiel bal da tam puan aldı.

Romiel bal, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinde 3 farklı yaylada arıların getirdiği çiçek özleriyle oluşuyor.

İstanbul'un göbeğinde bal challenge! Lezzeti tam not aldı

Kaynak: Haberler.com / Gastronomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ateşi tüm bölgeye yayılıyor, Türkiye olarak hazırlıklıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e gözdağı: Hazırlıklıyız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu: Asgari ücrete ara zam var mı?

Erdoğan'a açık açık soruldu: Asgari ücrete ara zam var mı?
Hamaney'i küplere bindiren senaryo: Çok ağır sonuçları olur

Hamaney'i küplere bindiren senaryo: Çok ciddi sonuçları olur
Katar, İsrail-İran savaşında tarafını seçti

Katar dünyayı tedirgin eden savaşta tarafını seçti
Şampiyonlar Ligi'nin unutulmaz sesi Sabri Ugan kanser tedavisi görüyor

Ünlü sunucu, "Teşhis konuldu" diyerek kötü haberi duyurdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk turizmine ağır darbe! Skandal görüntülerin ardı arkası kesilmiyor

Dünyaya rezil oluyoruz! Skandal görüntülerin ardı arkası kesilmiyor
Kiraza 'Tanesi 10 TL' etiketi yazan pazarcı konuştu: Çarpıtıldı

Kiraza "Tanesi 10 TL" etiketi yazan pazarcıdan çok konuşulacak çıkış
Futbolseverler müjde! Arda Güler'in maçı şifresiz yayınlanacak

Futbolseverler müjde! Arda Güler'in maçı şifresiz yayınlanacak
Bakan Tekin'in katıldığı etkinliğe öğretmenin sözleri damga vurdu: Çıldıracak gibi oluyoruz

Bakan Tekin'in katıldığı etkinliğe öğretmenin sözleri damga vurdu
Dilan Polat'ın korumasının vurulmasının ardından şoke eden mesaj

Koruması iki gün önce vuruldu! Saldırıyı bakın kim üstlendi
İsrailli gazeteciden skandal sözler: Hamas ve İran'ı yendik, finalde Türkiye var

"Hamas ve İran'ı yendik, finalde Türkiye var"
Valizlerini bile topladı! Ferdi Kadıoğlu Süper Lig'e geri dönüyor

Ferdi Süper Lig'e geri dönüyor, işte takımı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.