İstanbul'un en riskli ilçeleri! İstanbul'un en riskli ilçeleri hangileri?

Son günlerde artan sarsıntılar ve uzman açıklamalarıyla birlikte, İstanbul'un en riskli ilçeleri yeniden gündeme taşındı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve çeşitli jeofizik uzmanları, bu ilçelerin zemin yapısı, yapı stoğu ve yoğun nüfus nedeniyle daha büyük tehdit altında olduğunu vurguluyor. Peki, İstanbul'un en riskli ilçeleri hangileri?

İSTANBUL'UN EN RİSKLİ İLÇELERİ

Avrupa yakasındaki ilçelerde yoğun risk dikkat çekiyor. Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Beylikdüzü, Zeytinburnu, Fatih, Bahçelievler ve Güngören, birinci derece riskli bölgeler arasında yer alıyor. Anadolu yakasında ise Kadıköy, Üsküdar, Ataşehir, Ümraniye, Maltepe, Kartal, Pendik, Sultanbeyli, Sancaktepe, Tuzla ve Adalar öne çıkan yüksek riskli ilçeler arasında bulunuyor. Bu ilçelerde hem zemin yapısı hem de yapı yoğunluğu açısından dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor.

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELER DAHA RİSKLİ

Avrupa Yakası: Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Beylikdüzü, Güngören, Zeytinburnu, Bahçelievler, Fatih

Anadolu Yakası: Kadıköy, Üsküdar, Ataşehir, Ümraniye, Maltepe, Kartal, Pendik, Sultanbeyli, Sancaktepe, Tuzla, Adalar

İSTANBUL'UN EN SAĞLAM VE ZEMİNİ RİSKLİ BÖLGELERİ

Görece Sağlam Bölgeler (iç kesimleri iyi):

Şile, Çekmeköy, Beykoz

Kadıköy, Ataşehir, Sultanbeyli, Sancaktepe (yüksek kesimler)

Maltepe, Pendik, Kartal (iç kesimler)

Zemini Zayıf, Riskli Bölgeler (sahil ve dolgu alanlar):

Büyükçekmece, Küçükçekmece, Avcılar

Zeytinburnu, Esenler, Bağcılar, Fatih

Beylikdüzü, Bakırköy, Güngören, Esenyurt