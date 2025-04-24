İstanbul'un en riskli ilçeleri! İstanbul'un en riskli ilçeleri hangileri?
Türkiye'nin en kalabalık şehri olan İstanbul, deprem riski açısından kritik bölgeler arasında yer alıyor. Özellikle Kuzey Anadolu Fay Hattı'na yakın konumu nedeniyle, İstanbul'un en riskli ilçeleri vatandaşların ve uzmanların merakla takip ettiği bir konu haline geldi. Deprem tehlikesi, bu ilçelerde yaşayanlar için her zaman gündemdeki yerini koruyor.
Son günlerde artan sarsıntılar ve uzman açıklamalarıyla birlikte, İstanbul'un en riskli ilçeleri yeniden gündeme taşındı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve çeşitli jeofizik uzmanları, bu ilçelerin zemin yapısı, yapı stoğu ve yoğun nüfus nedeniyle daha büyük tehdit altında olduğunu vurguluyor. Peki, İstanbul'un en riskli ilçeleri hangileri?
İSTANBUL'UN EN RİSKLİ İLÇELERİ
Avrupa yakasındaki ilçelerde yoğun risk dikkat çekiyor. Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Beylikdüzü, Zeytinburnu, Fatih, Bahçelievler ve Güngören, birinci derece riskli bölgeler arasında yer alıyor. Anadolu yakasında ise Kadıköy, Üsküdar, Ataşehir, Ümraniye, Maltepe, Kartal, Pendik, Sultanbeyli, Sancaktepe, Tuzla ve Adalar öne çıkan yüksek riskli ilçeler arasında bulunuyor. Bu ilçelerde hem zemin yapısı hem de yapı yoğunluğu açısından dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor.
İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELER DAHA RİSKLİ
Avrupa Yakası: Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Beylikdüzü, Güngören, Zeytinburnu, Bahçelievler, Fatih
Anadolu Yakası: Kadıköy, Üsküdar, Ataşehir, Ümraniye, Maltepe, Kartal, Pendik, Sultanbeyli, Sancaktepe, Tuzla, Adalar
İSTANBUL'UN EN SAĞLAM VE ZEMİNİ RİSKLİ BÖLGELERİ
Görece Sağlam Bölgeler (iç kesimleri iyi):
Şile, Çekmeköy, Beykoz
Kadıköy, Ataşehir, Sultanbeyli, Sancaktepe (yüksek kesimler)
Maltepe, Pendik, Kartal (iç kesimler)
Zemini Zayıf, Riskli Bölgeler (sahil ve dolgu alanlar):
Büyükçekmece, Küçükçekmece, Avcılar
Zeytinburnu, Esenler, Bağcılar, Fatih
Beylikdüzü, Bakırköy, Güngören, Esenyurt