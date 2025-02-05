İstanbul uçak seferleri iptal mi? Sabiha Gökçen ve THY iptal edilen uçuş sorgulama ekranı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, İstanbul'da yoğun yağış ve rüzgar bekleniyor. Bu nedenle, bazı uçuşlar iptal edilirken, bazıları ise gecikmeli olarak gerçekleştiriliyor. Peki, Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı uçak seferleri iptal mi? Hangi uçuşlar etkilendi? İşte, iptal edilen uçuş sorgulama ekranı ve detaylar…

İSTANBUL UÇUŞLARI İPTAL Mİ EDİLDİ?

İstanbul'da hava koşullarının kötüleşmesi ile birlikte, Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı uçuşları kısmi iptallerle karşı karşıya kaldı. Yetkililer, özellikle şiddetli rüzgar ve yağış nedeniyle bazı uçuşların ertelendiğini, bazılarının ise tamamen iptal edildiğini açıkladı.

Türk Hava Yolları iptal edilen seferler

İPTAL EDİLEN UÇUŞ NASIL SORGULANIR?

İptal edilen uçuşları havayolu şirketlerinin resmi internet siteleri veya havalimanlarının uçuş sorgulama ekranı üzerinden anlık olarak kontrol etmek mümkün.