İSTANBUL TRAFİĞE KAPALI YOLLAR 9 EKİM 2025: Bugün hangi yollar trafiğe kapatılacak, ne zaman açılacak, alternatif güzergahlar neler?

İstanbul trafiğinde bugün hareketli saatler yaşanıyor. 9 Ekim 2025 tarihinde bazı ana arterler, planlı etkinlikler ve yol çalışmaları nedeniyle sürücülere kapalı olacak. Trafiğe kapalı yolların hangileri olduğu, ne zaman açılacağı ve alternatif güzergâh seçenekleri merak ediliyor. Peki, Bugün hangi yollar trafiğe kapatılacak, ne zaman açılacak, alternatif güzergahlar neler? 9 Ekim İstanbul'da trafiğe kapalı yolların detayları haberimizde...

İSTANBUL TRAFİĞE KAPALI YOLLAR 9 EKİM 2025

İstanbul'da 9 Ekim 2025 Perşembe günü, çeşitli etkinlikler ve altyapı çalışmaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapalı olacak. Sürücülerin mağduriyet yaşamamaları için alternatif güzergâhlar ve kapanan yolların detayları aşağıda sunulmuştur.

BUGÜN HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK?

Bugün, İstanbul'da bazı yollar çeşitli etkinlikler ve altyapı çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı olacaktır. Özellikle Ayasofya Meydanı'ndan Eminönü Meydanı'na düzenlenecek "Özgürlüğe Yürüyoruz" yürüyüşü kapsamında, aşağıdaki caddeler trafiğe kapatılacaktır:

Ankara Caddesi

Hamidiye Caddesi

Ebu Suud Caddesi

Orhaniye Caddesi

Bankacılar Caddesi

Alemdar Caddesi

Tahmis Sokak

Çiçek Pazarı Sokak

Bu yollar, etkinlik programının bitimine kadar trafiğe kapalı olacaktır.

TRAFİĞE KAPALI YOLLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Kapanan yolların açılma saatleri, etkinliğin bitiş süresine ve trafik düzenlemelerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Genellikle, etkinlik bitiminden sonra trafik ekiplerinin yaptığı değerlendirmelere göre yollar kontrollü bir şekilde trafiğe açılmaktadır. Ancak kesin açılış saatleri için İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nün duyurularını takip etmeniz önerilir.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR NELER?

Trafiğe kapalı olan yolları kullanmak zorunda kalan sürücüler için alternatif güzergâhlar belirlenmiştir. Bu güzergâhlar, trafiğin yoğunluğunu azaltmak ve ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla önerilmektedir:

Bab-ı Ali Caddesi

Hükümet Konağı Caddesi

Sahil Kennedy Caddesi

Bu alternatif yolları kullanarak, trafiğe kapalı alanlardan kaçınabilir ve hedefinize daha hızlı ulaşabilirsiniz. IHA