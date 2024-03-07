İSTANBUL SEÇİM ANKETİ 2024! Murat Kurum önde mi? Ekrem İmamoğlu anket sonuçları nedir?

2024 Yerel Seçimleri'nde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları arasında kıyasıya rekabet var. İstanbul için mücadele eden Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu anket sonuçları 2024 gündeme geliyor. Murat Kurum önde mi? Ekrem İmamoğlu anket sonuçları nedir? Detaylar haberimizdedir…

MURAT KURUM ÖNDE Mİ?

Son olarak ALF Araştırma şirketi İstanbul anketinin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. 4 bin 400 kişiyle yapılan araştırmaya göre; Ekrem İmamoğlu'na oy vereceklerin oranı yüzde 37,8 olurken, tercihini Murat Kurum'dan yana kullananların oranı ise yüzde 36,9 olarak belirlendi.

EKREM İMAMOĞLU ÖNDE Mİ?

Yerel seçimlere sayılı günler kala İstanbul'da yapılan son ankete göre; Ekrem İmamoğlu yarışı az farkla önde götürüyor. İmamoğlu'nun yüzde 37,8'lik kesimin desteğini aldığı ankette, Murat Kurum'a destek ise yüzde 36,9'da kaldı. Aynı ankette diğer adaylar ise yüzde 4 civarında oy aldı.

MURAT KURUM MU EKREM İMAMOĞLU MU?

31 Mart yerel seçimlerinde sonucu en çok merak edilen illerin başında İstanbul geliyor. Hal böyleyken anket şirketleri de megakent özelinde her gün yeni bir araştırma yaparak vatandaşların nabzını tutuyor.

İSTANBUL SEÇİM ANKET SONUÇLARI 2024

Ekrem İmamoğlu: Yüzde 37,8

Murat Kurum: Yüzde 36,9

Meral Danış Beştaş: Yüzde 4,6

Buğra Kavuncu: Yüzde 4,3

Azmi Karamahmutoğlu: Yüzde 4,1

Mehmet Altınöz: Yüzde 4

Diğer: Yüzde 5,2