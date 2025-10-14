İstanbul Namaz Vakitleri: Ezan ne zaman okunuyor? 2025 Ekim ayı ezan saatleri!

İstanbul'da namaz vakitleri merak ediliyor! 2025 Ekim ayı boyunca ezan saatleri nasıl değişiyor? Güneşin doğuşundan batışına kadar, günün her anında ibadetini planlamak isteyenler için İstanbul'un güncel namaz vakitleri detaylarıyla karşınızda. Ekim ayı ezan saatleri haberin devamında yer alıyor.

İSTANBUL EKİM AYI EZAN VAKİTLERİ

Bugün

İmsak: 05:43

Güneş: 07:07

Öğle: 12:55

İkindi: 16:00

Akşam: 18:33

Yatsı: 19:52

15 Ekim 2025

İmsak: 05:44

Güneş: 07:08

Öğle: 12:55

İkindi: 15:59

Akşam: 18:31

Yatsı: 19:51

16 Ekim 2025

İmsak: 05:45

Güneş: 07:10

Öğle: 12:55

İkindi: 15:58

Akşam: 18:30

Yatsı: 19:49

İmsak: 05:46

Güneş: 07:11

Öğle: 12:55

İkindi: 15:57

Akşam: 18:28

Yatsı: 19:48

18 Ekim 2025

İmsak: 05:47

Güneş: 07:12

Öğle: 12:54

İkindi: 15:56

Akşam: 18:27

Yatsı: 19:46

19 Ekim 2025

İmsak: 05:48

Güneş: 07:13

Öğle: 12:54

İkindi: 15:55

Akşam: 18:25

Yatsı: 19:45

20 Ekim 2025

İmsak: 05:49

Güneş: 07:14

Öğle: 12:54

İkindi: 15:53

Akşam: 18:24

Yatsı: 19:43

21 Ekim 2025

İmsak: 05:50

Güneş: 07:15

Öğle: 12:54

İkindi: 15:52

Akşam: 18:22

Yatsı: 19:42

22 Ekim 2025

İmsak: 05:51

Güneş: 07:16

Öğle: 12:54

İkindi: 15:51

Akşam: 18:21

Yatsı: 19:41

23 Ekim 2025

İmsak: 05:52

Güneş: 07:17

Öğle: 12:53

İkindi: 15:50

Akşam: 18:20

Yatsı: 19:39

24 Ekim 2025

İmsak: 05:53

Güneş: 07:19

Öğle: 12:53

İkindi: 15:49

Akşam: 18:18

Yatsı: 19:38

25 Ekim 2025

İmsak: 05:55

Güneş: 07:20

Öğle: 12:53

İkindi: 15:48

Akşam: 18:17

Yatsı: 19:37

26 Ekim 2025

İmsak: 05:56

Güneş: 07:21

Öğle: 12:53

İkindi: 15:47

Akşam: 18:15

Yatsı: 19:35

27 Ekim 2025

İmsak: 05:57

Güneş: 07:22

Öğle: 12:53

İkindi: 15:46

Akşam: 18:14

Yatsı: 19:34

28 Ekim 2025

İmsak: 05:58

Güneş: 07:23

Öğle: 12:53

İkindi: 15:45

Akşam: 18:13

Yatsı: 19:33

29 Ekim 2025

İmsak: 05:59

Güneş: 07:24

Öğle: 12:53

İkindi: 15:44

Akşam: 18:11

Yatsı: 19:32

30 Ekim 2025

İmsak: 06:00

Güneş: 07:25

Öğle: 12:53

İkindi: 15:43

Akşam: 18:10

Yatsı: 19:31

31 Ekim 2025