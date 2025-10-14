Haberler

İstanbul Namaz Vakitleri: Ezan ne zaman okunuyor? 2025 Ekim ayı ezan saatleri!

İstanbul Namaz Vakitleri: Ezan ne zaman okunuyor? 2025 Ekim ayı ezan saatleri!
Güncelleme:
2025 Ekim ayında İstanbul'da namaz vakitleri nasıl olacak? Ezan saatleri gün gün değişirken, ibadetlerinizi en doğru şekilde gerçekleştirebilmeniz için İstanbul'un Ekim ayı ezan saatleri listesi hazırlandı. Peki, İstanbul Namaz Vakitleri: Ezan ne zaman okunuyor? 2025 Ekim ayı ezan saatleri!

İstanbul'da namaz vakitleri merak ediliyor! 2025 Ekim ayı boyunca ezan saatleri nasıl değişiyor? Güneşin doğuşundan batışına kadar, günün her anında ibadetini planlamak isteyenler için İstanbul'un güncel namaz vakitleri detaylarıyla karşınızda. Ekim ayı ezan saatleri haberin devamında yer alıyor.

İSTANBUL EKİM AYI EZAN VAKİTLERİ

Bugün

  • İmsak: 05:43
  • Güneş: 07:07
  • Öğle: 12:55
  • İkindi: 16:00
  • Akşam: 18:33
  • Yatsı: 19:52

15 Ekim 2025

  • İmsak: 05:44
  • Güneş: 07:08
  • Öğle: 12:55
  • İkindi: 15:59
  • Akşam: 18:31
  • Yatsı: 19:51

16 Ekim 2025

  • İmsak: 05:45
  • Güneş: 07:10
  • Öğle: 12:55
  • İkindi: 15:58
  • Akşam: 18:30
  • Yatsı: 19:49
17 Ekim 2025
  • İmsak: 05:46
  • Güneş: 07:11
  • Öğle: 12:55
  • İkindi: 15:57
  • Akşam: 18:28
  • Yatsı: 19:48

18 Ekim 2025

  • İmsak: 05:47
  • Güneş: 07:12
  • Öğle: 12:54
  • İkindi: 15:56
  • Akşam: 18:27
  • Yatsı: 19:46

19 Ekim 2025

  • İmsak: 05:48
  • Güneş: 07:13
  • Öğle: 12:54
  • İkindi: 15:55
  • Akşam: 18:25
  • Yatsı: 19:45

20 Ekim 2025

  • İmsak: 05:49
  • Güneş: 07:14
  • Öğle: 12:54
  • İkindi: 15:53
  • Akşam: 18:24
  • Yatsı: 19:43

21 Ekim 2025

  • İmsak: 05:50
  • Güneş: 07:15
  • Öğle: 12:54
  • İkindi: 15:52
  • Akşam: 18:22
  • Yatsı: 19:42

22 Ekim 2025

  • İmsak: 05:51
  • Güneş: 07:16
  • Öğle: 12:54
  • İkindi: 15:51
  • Akşam: 18:21
  • Yatsı: 19:41

23 Ekim 2025

  • İmsak: 05:52
  • Güneş: 07:17
  • Öğle: 12:53
  • İkindi: 15:50
  • Akşam: 18:20
  • Yatsı: 19:39

24 Ekim 2025

  • İmsak: 05:53
  • Güneş: 07:19
  • Öğle: 12:53
  • İkindi: 15:49
  • Akşam: 18:18
  • Yatsı: 19:38

25 Ekim 2025

  • İmsak: 05:55
  • Güneş: 07:20
  • Öğle: 12:53
  • İkindi: 15:48
  • Akşam: 18:17
  • Yatsı: 19:37

26 Ekim 2025

  • İmsak: 05:56
  • Güneş: 07:21
  • Öğle: 12:53
  • İkindi: 15:47
  • Akşam: 18:15
  • Yatsı: 19:35

27 Ekim 2025

  • İmsak: 05:57
  • Güneş: 07:22
  • Öğle: 12:53
  • İkindi: 15:46
  • Akşam: 18:14
  • Yatsı: 19:34

28 Ekim 2025

  • İmsak: 05:58
  • Güneş: 07:23
  • Öğle: 12:53
  • İkindi: 15:45
  • Akşam: 18:13
  • Yatsı: 19:33

29 Ekim 2025

  • İmsak: 05:59
  • Güneş: 07:24
  • Öğle: 12:53
  • İkindi: 15:44
  • Akşam: 18:11
  • Yatsı: 19:32

30 Ekim 2025

  • İmsak: 06:00
  • Güneş: 07:25
  • Öğle: 12:53
  • İkindi: 15:43
  • Akşam: 18:10
  • Yatsı: 19:31

31 Ekim 2025

  • İmsak: 06:01
  • Güneş: 07:27
  • Öğle: 12:53
  • İkindi: 15:42
  • Akşam: 18:09
  • Yatsı: 19:29
