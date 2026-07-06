Aralarında Ekrem İmamoğlu da var! Casusluk davasında ara karar

Ekrem İmamoğlu'nun da yargılandığı casusluk davası 29 Eylül'e ertelendi.

CASUSLUK DAVASI DEVAM EDİYOR

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda yapılan duruşmada tutuklu sanıklar İmamoğlu, Özkan, Yanardağ ve Gün ile avukatları hazır bulundu.

Duruşmada, bazı partililer izleyici olarak yer aldı. İmamoğlu'nun avukatı Hasan Fehmi Demir, duruşmada söz alarak, İmamoğlu'nun diploma davasıyla bu davanın aynı saate denk geldiğini belirtti.

Diploma davasında bekledikleri evrakın mahkemeye geldiğini söyleyen Demir, İmamoğlu'nun o davada söz konusu evrakla ilgili konuştuktan sonra bu duruşmaya getirilmesini talep etti. Mahkeme heyetinin talebi kabul etmesi üzerine İmamoğlu, jandarma ekiplerince alt kattaki salonda görülen diploma davasının duruşmasına götürüldü.

SANIKLARIN TUTUKLULUĞU SÜRECEK

Devam edilen casusluk davasının duruşmasında ise cumhuriyet savcısı, çeşitli kurumlardan istenilen evrakların dönüşünün beklenmesini ve sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi. Mahkeme de tüm sanıkların tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı 29 Eylül'e erteledi.