Azerbaycanlı fenomenden 81 yaşındaki ayakkabı boyacısına büyük jest

Dünyayı gezen Azerbaycanlı ünlü seyahat içerikleri üreticisi Davud Akhundzada, İstanbul ziyareti sırasında sokakta ayakkabı boyayarak geçimini sağlayan 81 yaşındaki yaşlı bir amcaya unutulmaz bir destek sağladı. Saygısından ötürü ayakkabısını ayağındayken temizletmeyen fenomen, 200 TL'lik borcuna karşılık amcaya 10 bin TL nakit para bıraktı.

MİLYONLARCA TAKİPÇİSİ VAR

Sosyal medyada sokak hayatına ve insani hikayelere odaklanan videolarıyla tanınan, TikTok, YouTube ve Instagram'da milyonlarca takipçisi bulunan Azerbaycan Türk'ü fenomen Davud Akhundzada'nın İstanbul'da çektiği video izleyenleri duygulandırdı. Sri Lanka'dan Hindistan'a, Afrika şehirlerinden Avrupa'ya kadar 61'den fazla ülkeyi gezen ünlü fenomen, bu kez İstanbul sokaklarındaki yardımlaşma örneğiyle gönülleri fethetti.

AYAKKABISINI ÇIKARDI

Üsküdar'da yürürken kaldırım kenarında ayakkabı boyayan ve ikinci el ayakkabı satan 81 yaşındaki bir amcayı fark eden Akhundzada, beyaz spor ayakkabılarını temizletmek istediğini söyledi. Yaşlı amcanın kendisine terlik uzatarak "Orada otur, bana ver" demesi üzerine ayakkabılarını çıkaran fenomen, bu hareketinin nedenini İngilizce olarak şu sözlerle açıkladı:

"Burası ayakkabılarınızı basarak temizlettiğiniz eski tarz bir yer. Ama ben yaşça büyük birine karşı bunu yapmaktan, yani ayakkabım ayağımdayken temizletmekten nefret ederim. Bu yüzden ayakkabılarımı her zaman çıkararak, özellikle de böyle yaşlı beyefendilere bizzat teslim ederim."

"HANIMINA HARCARSIN" 10 BİN TL DİYEREK VERDİ

Ayakkabısının temizlenmesinin ardından yaşlı amca borcun sadece 200 TL (yaklaşık 4 dolar) olduğunu söyledi. Amcanın eşiyle birlikte kiralık bir evde zor şartlar altında yaşadığını öğrenen Davud Akhundzada, cebinden çıkardığı 10 bin TL nakit parayı (yaklaşık 206 dolar) amcaya uzattı.

Yaşlı adamın şaşkınlığı ve mutluluğu yüzüne yansırken, Azerbaycanlı fenomen, "Ben sana biraz daha fazla para vermek istiyorum. Hanıma harcarsın, kiraya harcarsın inşallah. Lütfen ona iyi bak" diyerek parayı teslim etti.

GÖZLERİNDEN ÖPEREK VEDALAŞTI

Aldığı yardım karşısında oldukça duygulanan 81 yaşındaki amca, ayağa kalkmak isteyince fenomen "Lütfen kalkma amca" diyerek onu durdurdu. Yaşlı adamın, kendisine büyük bir sevgiyle yaklaşan Davud Akhundzada'yı yanaklarından ve gözlerinden öperek teşekkür ettiği anlar kameraya yansıdı.

Sosyal medyada kısa sürede viral olan video, hem Türkiye'de hem de Azerbaycan'da binlerce beğeni ve yorum alarak büyük takdir topladı.