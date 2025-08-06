İstanbul namaz vakitleri 6 Ağustos 2025! İstanbul öğle namazı saat kaçta? Sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı namaz saatleri...

Her gün değişen ezan saatleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen takvime göre şekilleniyor. İstanbul'da ibadetlerini zamanında yerine getirmek isteyenler, özellikle sabah ve akşam namazı saatlerine dikkat ediyor. Peki, 6 Ağustos İstanbul namaz vakitleri ne zaman? Bu içerikte, İstanbul'da 6 Ağustos 2025 Çarşamba günü geçerli olan imsak, güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazı saatlerine detaylı şekilde ulaşabilirsiniz. İşte İstanbul'da bugün ezan saatleri…

İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ

İmsak vakti: 04.16

Güneşin doğuşu: 05.58

Öğle vakti: 13.15

İkindi vakti: 17.08

Akşam vakti: 20.22

Yatsı vakti: 21.57

İSTANBUL ÖĞLE NAMAZI SAAT KAÇTA?

İstanbul'a 6 Ağustos Çarşamba günü öğle namazı saat 13:15'te kılınacak.

ÖĞLE NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Öğle namazı 4 rekat sünnet, 4 rekat farz ve 2 rekat son sünnet olarak, toplam 10 rekattır.

İKİNDİ NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Asr-ı evvel vaktinde başlar (Bir şeyin gölgesinin kendi misli olduğu an, ikindi namazının başlangıç anı), güneşin batışından hemen önce sona erer. İkindi namazı 4'ü sünnet 4'ü farz olmak üzere toplam 8 rekattır.

AKŞAM NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Güneşin batması ile başlar ve güneşin batması sonrasında ufuktaki aydınlık kayboluncaya kadar devam eder. Akşam namazı 3'ü farz 2'si sünnet toplam 5 rekattır.

YATSI NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Yatsı namazının vakti, akşam namazının vakti çıktıktan sonra başlar ve imsak vaktine (Tan yerinin ağarmaya başlamasına) kadar devam eder. Yatsı namazı 4'ü sünnet, 4'ü farz, 2'si son sünnet ve 3'ü vitir namazı olmak üzere toplam 13 rekattır.