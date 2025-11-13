Haberler

İstanbul KAĞITHANE ve BEŞİKTAŞ elektrik kesintisi! 13-14 Kasım elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Güncelleme:
Beşiktaş ve Kağıthane elektrik kesintisi listesi! 13 Kasım günü İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 13 Kasım günü İstanbul Kağıthane ilçesinde elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Beşiktaş elektrik kesintisi nedeni ve kesinti süresi merak ediliyor. İşte Beşiktaş elektrik kesintisi hakkında detaylar...

Kağıthane elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 13 Kasım günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ

13 Kasım 2025 – Kağıthane Elektrik Kesintisi (09:00 – 18:00)

Kesinti nedeni yatırım çalışması kapsamında yeni trafo merkezi tesisidir.

Kağıthane ilçesi Merkez ve Hamidiye mahallelerinde Anadolu, Nizam, Rumeli ve Zeynep sokaklar ile Merkez Mahallesi'nde Erseven ve Şehit Barbaros Yalçın sokaklarında belirtilen saatler arasında iş sağlığı ve güvenliği gözetilerek elektrik kesintisi uygulanacaktır.

13 Kasım 2025 – Kağıthane Elektrik Kesintisi (09:30 – 17:30)

Kesinti nedeni kapsamlı havai hat bakım çalışmasıdır.

Kağıthane ilçesi Merkez ve Nurtepe mahallelerinde Canfeza, Davet, Erhan, Karadeniz, Karadut, Kitle ve Çeşme sokaklarında belirtilen saatler arasında iş sağlığı ve güvenliği gözetilerek elektrik kesintisi yapılacaktır.

14 Kasım 2025 – Kağıthane ve Şişli Elektrik Kesintisi (09:30 – 17:00)

Kesinti nedeni yatırım çalışması kapsamında yeni kablo bağlantısıdır.

Kağıthane ilçesi Merkez ve Hürriyet mahallelerinde Akçe, Altan, Anıl, Ayça, Boyabat, Camialtı, Dr. Cemil Bengü, Esinti, Fidan, Güldefne, Hudut, Kestane, Kestane Kümesi, Kurşun, Marmara, Meltem, Nezir, Şahende ve Şimşir sokaklarında;

Şişli ilçesi Kuştepe Mahallesi'nde Alev, Arif, Ayazma Yolu, Cihan, Gazi Engin Aydoğdu, Hudut, Işıl, Kıvılcım, Körfez, Köz, Müjde, Sümbül 1, Çilek ve Şengül sokaklarında;

İzzet Paşa Mahallesi'nde Ayazma Yolu, Hudut ve Mandıra sokaklarında belirtilen saatlerde iş sağlığı ve güvenliği gözetilerek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

13 Kasım 2025 – Beşiktaş Elektrik Kesintisi (00:00 – 06:00)

Kesinti nedeni kapsamlı trafo merkezi bakım çalışmasıdır.

Beşiktaş ilçesi Etiler Mahallesi'nde bakım çalışması süresince elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
