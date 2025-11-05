İstanbul İSKİ su kesintisi! 5-6 Kasım İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 5 Kasım günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 5 Kasım İstanbul su kesintisi saatleri!

İSTANBUL SU KESİNTİSİ 5 KASIM

Güncel İstanbul su kesintileri için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

BEYKOZ

Etkilenen Mahalle: ANADOLU HİSARI MAH.

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 05.11.2025 14:27:58

Tahmini Bitiş Tarihi: 5.11.2025 17:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

ESENLER

Etkilenen Mahalle: DAVUTPAŞA MAH.

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 200 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 05.11.2025 11:21:01

Tahmini Bitiş Tarihi: 5.11.2025 16:30

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

MALTEPE

Etkilenen Mahalle: GÜLENSU MAH.

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 250 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 05.11.2025 10:07:13

Tahmini Bitiş Tarihi: 5.11.2025 18:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185