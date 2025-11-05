İstanbul İSKİ su kesintisi! 5-6 Kasım İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 5 Kasım günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İstanbul'da bugün bazı ilçelerde belirli saat aralığında su kesintisi yaşanacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 5 Kasım İstanbul su kesintisi saatleri...
İSTANBUL SU KESİNTİSİ 5 KASIM
Güncel İstanbul su kesintileri için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
BEYKOZ
Etkilenen Mahalle: ANADOLU HİSARI MAH.
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 05.11.2025 14:27:58
Tahmini Bitiş Tarihi: 5.11.2025 17:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185
ESENLER
Etkilenen Mahalle: DAVUTPAŞA MAH.
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 200 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 05.11.2025 11:21:01
Tahmini Bitiş Tarihi: 5.11.2025 16:30
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185
MALTEPE
Etkilenen Mahalle: GÜLENSU MAH.
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 250 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 05.11.2025 10:07:13
Tahmini Bitiş Tarihi: 5.11.2025 18:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185