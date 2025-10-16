İstanbul İSKİ su kesintisi! 16-17 Ekim İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Haberler

Güncelleme:
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 16 Ekim günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İstanbul'da bugün bazı ilçelerde belirli saat aralığında su kesintisi yaşanacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 16 Ekim İstanbul su kesintisi saatleri...

İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 16 Ekim günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 16 Ekim İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL SU KESİNTİSİ 16 EKİM

Güncel İstanbul su kesintileri için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

BAKIRKÖY

Etkilenen Mahalle: BASINKÖY MAH.

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 800 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 16.10.2025 09:56:45

Tahmini Bitiş Tarihi: 16.10.2025 22:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

BEYKOZ

Etkilenen Mahalle: BOZHANE MAH.

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE700 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 16.10.2025 11:37:03

Tahmini Bitiş Tarihi: 16.10.2025 18:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

BEYLİKDÜZÜ

Etkilenen Mahalle: BÜYÜKŞEHİR MAH.

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 700 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 16.10.2025 11:34:47

Tahmini Bitiş Tarihi: 16.10.2025 17:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
