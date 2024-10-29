İstanbul Havalimanı'nda kadın polis neden intihar etti? Olay ne zaman oldu?

İstanbul Havalimanı'nda görevli kadın polis memuru Ilgın C., silahla kendini vurarak intihar etti. Polis memurunun neden intihar ettiği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Konu ile ilgili soruşturma sürerken olayın detayları araştırılıyor. Peki, İstanbul Havalimanı'nda kadın polis neden intihar etti? Olay ne zaman oldu? Detaylar haberimizde...

KADIN POLİS NEDEN İNTİHAR ETTİ?

İstanbul Havalimanı'nda görevli kadın polis memuru Ilgın C., henüz belirlenemeyen bir nedenle silahla kendisini vurdu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

OLAY NE ZAMAN OLDU?

Olay, sabah saatlerinde gerçekleşti ve polis memuru ağır yaralandı. Hemen Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Ilgın C., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.