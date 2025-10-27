İSTANBUL HAVA DURUMU SON DAKİKA: 27-28 Ekim İstanbul'da yağmur saat kaçta başlayacak, ne kadar sürecek?

İstanbul'da 27 Ekim Pazartesi günü etkili olacak yağmur ve lodos uyarısı vatandaşların gündeminde. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM tarafından yapılan son açıklamalara göre, İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağış başlayacak ve akşam saatlerine kadar etkisini sürdürecek. Peki, 27-28 Ekim İstanbul'da yağmur saat kaçta başlayacak, ne kadar sürecek? 27-28 Ekim İstanbul hava durumunun detayları haberimizde!

27 EKİM İSTANBUL HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 27 Ekim Pazartesi günü İstanbul'da hava, sabah saatlerinde parçalı ve çok bulutlu başlayacak. Günün ilerleyen saatlerinde ise yağışlı sistemin kenti etkisi altına alması bekleniyor. Özellikle öğle saatlerinden (yaklaşık 12.00 itibarıyla) sonra batı ilçelerinden başlayarak gök gürültülü sağanak yağış geçişleri yaşanacak.

MGM'nin verilerine göre rüzgarın yönü güney ve güneybatı (lodos) yönlerinden esecek ve zaman zaman fırtına (saatte 50-75 km) seviyesine ulaşacak. İstanbul Valiliği ve AKOM, kuvvetli rüzgar nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları ve ağaç devrilmeleri gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Hava sıcaklığı kent genelinde mevsim normallerinin üzerinde, gündüz saatlerinde 25-26°C, gece ise 13°C civarında seyredecek. Gün içinde yer yer etkili olacak sağanakların akşam saatlerinden itibaren kuvvetlenmesi, özellikle Avrupa Yakası, Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası genelinde etkili olması bekleniyor.

28 EKİM İSTANBUL HAVA DURUMU

28 Ekim Salı günü itibarıyla İstanbul'da yağışlı hava etkisini kaybedecek. Sabah saatlerinden itibaren bulutlar yerini kısmen açık bir gökyüzüne bırakacak. Sıcaklıklarda ise düşüş gözlenecek. Gün içinde en yüksek sıcaklık 19°C, gece ise 11°C civarında ölçülecek.

Meteoroloji kaynaklarına göre, pazartesi günü etkili olan yağmurun ardından salı günü kent genelinde yağış riski oldukça düşük. Rüzgarın da gücünü kaybederek kuzeybatı yönlü hafif esmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA YAĞMUR SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

AKOM'un yaptığı açıklamaya göre, İstanbul'da yağmur öğle saatlerinden itibaren (12.00 sonrası) Silivri, Çatalca ve Arnavutköy gibi batı ilçelerinde başlayacak. Saat 17.00'den sonra ise yağışın şiddetini artırarak Avrupa Yakası'nın tamamı, Boğaz hattı ve Anadolu Yakası genelinde etkili olması bekleniyor.

Yağışla birlikte kısa süreli dolu geçişleri, yıldırım ve kuvvetli rüzgar olasılığı da bulunuyor. Özellikle akşam saatlerinde trafik yoğunluğu ve su birikintilerine karşı dikkatli olunması öneriliyor.

İSTANBUL'DA YAĞMUR NE KADAR SÜRECEK?

Meteorolojik tahminlere göre, İstanbul genelinde yağışların 27 Ekim öğle saatlerinde başlayıp gece geç saatlere kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. Yağışların 28 Ekim sabahına karşı hafiflemesi ve gün içinde tamamen kesilmesi öngörülüyor.

Marmara genelinde etkili olacak sistemin ardından bölgeye daha serin bir hava kütlesi girecek. Bu nedenle 28 Ekim itibarıyla sıcaklıklarda 5-6 derecelik bir düşüş yaşanacak.