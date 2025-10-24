Haberler

İSTANBUL HAVA DURUMU SON DAKİKA: 24 Ekim İstanbul'da yağmur saat kaçta başlayacak, ne kadar sürecek? Hafta sonu yağmur var mı?

Güncelleme:
İstanbul'da sonbahar havası etkisini giderek artırırken, gözler yeniden Meteoroloji'nin tahminlerine çevrildi. Kent genelinde beklenen yağışların ne zaman başlayacağı ve hafta sonuna kadar sürüp sürmeyeceği vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Peki, 24 Ekim İstanbul'da yağmur saat kaçta başlayacak, ne kadar sürecek? Hafta sonu yağmur var mı?

İstanbul'da hava koşulları bugünlerde vatandaşların gündeminin baş sıralarında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre, kente öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağışların başlaması bekleniyor. Yetkililer, yağışların özellikle akşam saatlerinde etkisini artıracağını ve il genelinde zaman zaman kuvvetli olabileceğini belirtiyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

24 EKİM 2025 CUMA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, yurt genelinde hava durumu parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yağmur ve sağanak bekleniyor.

Edremit Körfezi, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması öngörülüyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda ise karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı tahmin ediliyor.

AKOM'DAN FIRTINA VE ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kent genelinde öğle saatlerinden itibaren fırtına ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olabileceği uyarısında bulundu.

Açıklamada, Silivri, Çatalca ve Arnavutköy başta olmak üzere Avrupa Yakası'nda başlayacak yağışların cumartesi sabahına kadar aralıklarla süreceği belirtildi. Akşam saatlerinden itibaren ise Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası'nın genelinde kuvvetli yağışların etkili olabileceği vurgulandı.

Vatandaşların ani su baskınları, kuvvetli rüzgar ve yıldırım riskine karşı dikkatli olmaları istendi.

İSTANBUL HAVA DURUMU UYARISI

Meteoroloji'den gelen "sarı kod" uyarısının ardından İstanbul'da kritik saatlere girildi. Şiddetli yağışların, Trakya'dan başlayarak akşam saatlerinde tüm il genelinde etkili olması bekleniyor.

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbullular bugün evinize erken gidin" uyarısında bulundu.

Şen açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün 15.00'ten sonra Trakya'dan başlayacak yağışlar akşam saatlerinde İstanbul ve çevre illerde kuvvetli olacak. Ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı."

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL

İstanbul Valiliği, öğle saatlerinden itibaren beklenen kuvvetli sağanak nedeniyle ikili eğitim yapan resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitimin saat 16.00'dan itibaren tatil edildiğini duyurdu.

Açıklamada, velilerin bilgilendirileceği, isteyenlerin çocuklarını erken alabileceği, çalışan velilerin ise çocukları okulda güvenli şekilde teslim alabileceği belirtildi.

24 EKİM BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların Edremit Körfezi, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

  • İstanbul 24°C: Öğle saatlerinden sonra sağanak, akşam saatlerinden itibaren kuvvetli.
  • Bursa 28°C: Akşam saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak.
  • Çanakkale 25°C: Gün boyu aralıklı yağışlı.
  • Kırklareli 22°C: Aralıklı sağanak.

EGE

  • Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerde yer yer sağanak yağışlı.
  • İzmir 24°C: Aralıklı sağanak.
  • Muğla 21°C: Gök gürültülü sağanak.
  • Denizli 25°C: Çok bulutlu.
  • Uşak 20°C: Sağanak yağış bekleniyor.

İÇ ANADOLU

  • Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı.
  • Ankara 21°C: Öğle sonrası kısa süreli sağanak.
  • Eskişehir 22°C: Öğleden sonra sağanak geçişleri.
  • Konya 23°C, Sivas 21°C: Parçalı bulutlu.

KARADENİZ

  • Batı Karadeniz'de kuvvetli yağış bekleniyor.
  • Zonguldak 25°C: Gece saatlerinde kuvvetli sağanak.
  • Düzce 25°C: Akşamdan itibaren yerel kuvvetli yağış.
  • Trabzon 22°C, Rize 23°C: İç kesimlerde karla karışık yağmur.

DOĞU ANADOLU

  • Kuzey ve doğu kesimlerde yağmur, yükseklerde kar bekleniyor.
  • Erzurum 15°C, Kars 16°C: Yağmur ve yükseklerde kar.
  • Elazığ 22°C, Van 17°C: Aralıklı yağmur.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

  • Bölge genelinde parçalı bulutlu hava hakim.
  • Diyarbakır 24°C, Gaziantep 25°C, Mardin 24°C: Parçalı bulutlu, yer yer açık.
