İSTANBUL HAVA DURUMU: 9 Şubat İstanbul hava durumu nasıl? İstanbul 5 günlük hava durumu tahmini
Türkiye genelinde etkisini gösteren kış koşulları, İstanbul'da da hava sıcaklıklarını düşürmeye devam ediyor. Dışarı çıkmadan önce hava tahminlerini yakından takip eden vatandaşlar ise şimdilerde 9 Şubat Pazar günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporlarını kontrol ediyor. Peki, 9 Şubat İstanbul hava durumu nasıl? İstanbul'da kar var mı? İşte, detaylar…
Vatandaşlar, sıcaklık değerlerini ve yağış ihtimalini öğrenmek için güncel hava tahminlerini yakından takip etmeye devam ediyor. Meteoroloji'nin son raporlarına göre ise İstanbul'da soğuk hava etkisini sürdürüyor. Peki, 9 Şubat'ta kar yağacak mı, yağmur bekleniyor mu? İşte, İstanbul 5 günlük hava durumu tahmini ve detaylar…
İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL?
Meteoroloji uzmanlarının değerlendirmelerine göre, 9 Şubat tarihinde İstanbul'da en düşük sıcaklık 2°C, en yüksek sıcaklık ise 8°C civarında seyredecek. Sabah saatlerinden itibaren parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Öğle saatlerinden itibaren ise yer yer hafif yağmur etkili olabilir. Sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyrederken, akşam saatlerinde daha da düşmesi bekleniyor.