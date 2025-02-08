İSTANBUL HAVA DURUMU: 9 Şubat İstanbul hava durumu nasıl? İstanbul 5 günlük hava durumu tahmini

Vatandaşlar, sıcaklık değerlerini ve yağış ihtimalini öğrenmek için güncel hava tahminlerini yakından takip etmeye devam ediyor. Meteoroloji'nin son raporlarına göre ise İstanbul'da soğuk hava etkisini sürdürüyor. Peki, 9 Şubat'ta kar yağacak mı, yağmur bekleniyor mu? İşte, İstanbul 5 günlük hava durumu tahmini ve detaylar…

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji uzmanlarının değerlendirmelerine göre, 9 Şubat tarihinde İstanbul'da en düşük sıcaklık 2°C, en yüksek sıcaklık ise 8°C civarında seyredecek. Sabah saatlerinden itibaren parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Öğle saatlerinden itibaren ise yer yer hafif yağmur etkili olabilir. Sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyrederken, akşam saatlerinde daha da düşmesi bekleniyor.

İstanbul hava durumu

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

İstanbul hava durumu 5 günlük