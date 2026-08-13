Haberler

İstanbul Festivali, Levent Yüksel ile 90’lar Ruhuna Sahne Oldu

İstanbul Festivali, Levent Yüksel ile 90’lar Ruhuna Sahne Oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Festivali, 12 Ağustos akşamı Türk pop müziğinin güçlü yorumcularından Levent Yüksel’i ağırladı. Zamansız şarkılar, güçlü vokaller ve farklı kuşakları buluşturan repertuvar Festival Park Yenikapı’da büyük bir pop müzik şölenine dönüştü.

Levent Yüksel, Duygu Yüklü Anlar Yaşattı

Levent Yüksel, 1990’lardan bugüne uzanan güçlü repertuvarıyla geceye farklı bir renk kattı. “Zalim”, “Tuana”, “Med Cezir” ve “Yeter Ki Onursuz Olmasın Aşk” gibi şarkılar alanı büyük bir açık hava korosuna dönüştürdü.

Levent Yüksel’in güçlü yorumculuğu ve canlı orkestrasıyla kurduğu müzikal bütünlük, nostalji duygusunu güncel bir konser enerjisiyle buluşturdu.

Festival Devam Ediyor

İstanbul Festivali kapsamında 13 Ağustos’ta Dedublüman ve Duman, izleyicilerinin karşısına çıkacak. Festivalin uluslararası programında K-pop'un dünya çapındaki yıldızları KWON EUNBI ve ATEEZ 14 Ağustos'ta, SUNMI ve MONSTA X 15 Ağustos'ta sahne alırken, festival 16 Ağustos'ta pop müziğin güçlü ismi Hadise ve elektronik müziğin başarılı ismi Argy'nin performansıyla final yapacak.

Festivalin enerjisini ilk saatlerden itibaren yükseltecek Genç Sahne; canlı performanslar, DJ setleri, dans gösterileri, söyleşiler ve interaktif etkinliklerle ziyaretçileri ana sahne konserlerine ev sahipliği yaparken 3x3 Basketbol Alanı ise turnuvalar, gösteri maçları, yarışmalar ve sürpriz aktivasyonlarla spor ile eğlenceyi aynı sahada buluşturuyor.

Marka deneyim alanları, çocuklara özel eğlence noktaları ve zengin gastronomi seçenekleriyle desteklenen festival, müzik, spor, eğlence ve lezzeti tek çatı altında bir araya getirerek her yaştan ziyaretçiye gün boyu süren dinamik ve benzersiz bir festival deneyimi vadediyor.

Ece Güneş
Ece Güneş
Haberler.com
Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini belli oldu

Merkez Bankası'ndan yıl sonu enflasyon tahmini! Sürpriz revize geldi
Süleymancıların lideri Alihan Kuriş'e operasyon! 30 kişi gözaltında

Süleymancıların liderine operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Bakan Çiftçi açıkladı! Süleymancılar operasyonunun perde arkasından o ülke çıktı

Süleymancılar operasyonunun perde arkasından o ülke çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'dan ayrılan Icardi'ye bomba talip

Yeni talibi bomba!

Balkondan düşen 64 yaşındaki yaşlı kadın hayatını kaybetti

Hava almak için çıktığı balkon sonu oldu

Tesettür giyimin lideri! Süleymancılara operasyonda Armine de listede

Tesettür giyimin lideri: O da listede
Mourinho yıllar sonra döndüğü Real Madrid'de ilk kupasını kazandı

Fenerbahçe'de yapamadığını 2 ayda yaptı
Fenerbahçe'ye Livakovic'ten kötü haber

Ve korkulan oldu! Şimdi ne yapacaklar

Okan Buruk'a tepki yağıyor! Cenazede bu söylenir mi?

Okan Buruk'a tepki yağıyor! Cenazede bu söylenir mi?
Süleymancıların tüm şirketlerine el konuldu

Süleymancıların tüm şirketlerine el konuldu! Para trafiği inanılmaz