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İstanbul Fatih sokak köpeklerinin öldürdüğü adam kim, adı ne?

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Fatih'te boş arazide sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan bir kişi hayatını kaybetti. Ayhan Özçelik'in vücudunun çeşitli yerlerinden ve boynundan yaralandığı saldırıda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İstanbul Fatih sokak köpeklerinin öldürdüğü adam kim, adı ne?

İstanbul Fatih'te Ayhan Özçelik isimli kişi, boş arazide çok sayıda sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Özçelik, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İstanbul Fatih sokak köpeklerinin öldürdüğü adam kim, adı ne?

İSTANBUL FATİH SOKAK KÖPEKLERİNİN ÖLDÜRDÜĞÜ ADAM KİM?

Olay, saat 06.00 sıralarında Sümbül Efendi Mahallesi, Hisar Altı 1. Caddede bulunan boş arazide meydana geldi. İddiaya göre, Ayhan Özçelik (40) boş arazide yürüdüğü sırada çok sayıda sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinden ve boynundan yaralanan Ayhan Özçelik'in bağırması üzerine Fatih Belediyesi'ne bağlı temizlik işçileri yardımına koştu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Özçelik, ambulansla hastaneye sevk edildi. Özçelik yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İstanbul Fatih sokak köpeklerinin öldürdüğü adam kim, adı ne?

Özçelik'in yakını Erhan Sürgit, "Belediye çalışanları bizi aradı. Bir yakınınızı burada köpekler parçaladı dediler. Hastaneye kaldırmış sağlık görevlileri yakınımızı. 15 tane köpek paramparça etmiş çocuğu. Kendisi yoğun bakımdaydı ama vefat etti. Boynunu paramparça etmiş köpekler, sol tarafında yara vardı. Boğazını ısırıp kopartmış köpekler. Sokak hayvanlarını destekleyenleri ben buradan alkışlıyorum. 15 tane sokak köpeği iş arayan adamı parçaladılar. Biz bile işe giderken bize saldırıyor sokak köpekleri. Aynı yerde benim 8 yaşındaki kızıma da köpekler saldırmaya çalıştı" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Ayhan Özçelik İstanbul İstanbul Gündem Yaşam Haberler

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