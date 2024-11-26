İstanbul Eğitim ve Araştırma (Samatya) Hastanesi'nde yangın mı çıktı?

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesinin deposu ve laboratuvarında yangın çıktı! Fatih Samatya'daki hastanenin alt katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle bazı hastalar geçici olarak alt katlara taşınırken, olayın ardından hastane hizmetlerine normal şekilde devam edildi. Peki, İstanbul Eğitim ve Araştırma (Samatya) hastanesinde yangın mı çıktı? Detaylar haberimizde...

İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ'NDE YANGIN MI ÇIKTI?

İstanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde meydana gelen yangın paniğe neden oldu. Yangın, hastanenin deposu ve laboratuvarında başladı ve kısa sürede dumanların yayılmasıyla hastalar alt katlara tahliye edildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilerek yangın kontrol altına alındı. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, yangın sonrası yaptığı açıklamada, hastaların durumunun kontrol altına alındığını ve hastanenin tedavi hizmetlerine ara vermeden devam ettiğini belirtti.

YANGIN NASIL ÇIKTI?

Fatih Samatya'da bulunan İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin alt katında bulunan depo ve laboratuvarda, nedeni henüz belirlenemeyen bir yangın çıktı. Yangının büyümesi üzerine olay yerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 19 itfaiye aracı ve 72 personel sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında, dumanın yayılma riski nedeniyle üst katlarda bulunan bazı hastalar geçici olarak alt katlara taşındı. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü yaptığı açıklamada, yangının kontrol altına alınmasının ardından hastaların tekrar tedavi gördükleri servislere alındığını belirtti. Herhangi bir tahliye durumu yaşanmadığını ve hastane hizmetlerinin normal şekilde sürdüğünü vurguladı.