İstanbul'daki radar noktaları nereler? İstanbul'da hız sınırı ne kadar oldu?

İstanbul'da direksiyon başına çıkan herkesin gündemini bir anda değiştiren yeni gelişme, şehir trafiğinde adeta dengeleri oynattı. Son günlerde konuşulan uygulama, sadece hız yapanları değil, günlük rutin sürüşünü sürdürenleri bile yakından ilgilendiriyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

İSTANBUL'DA HIZ LİMİTLERİ DEĞİŞTİ Mİ?

İstanbul trafiğini doğrudan etkileyen önemli bir karar UKOME'nin Kasım ayı toplantısından çıktı. Şehrin Avrupa ve Anadolu yakalarında toplam 84 güzergâhta hız limitleri yeniden düzenlendi. Yoğun trafik akışının olduğu ana arterlerden bağlantı yollarına kadar uzanan bu kapsamlı değişiklik, sürücüler için yeni bir hız haritası oluşturdu. Amaç, hem trafik güvenliğini artırmak hem de yoğun saatlerde akışı daha verimli hale getirmek.

İSTANBUL'DA HIZ LİMİTLERİ NE KADAR OLDU?

Yeni düzenlemeyle birlikte kentin kritik yol hatlarında hız sınırlarında dikkat çeken güncellemeler yapıldı. D-100 Karayolu'nda TÜYAP'tan Altunizade Köprüsü'ne kadar olan bölümün 90 km/s olarak belirlenmesi, trafik yoğunluğunun yüksek olduğu bu hatta sürücülerin daha akıcı bir seyir sağlamasını hedefliyor.

Hasdal-Okmeydanı Bağlantı Yolu ve 4. Levent–TEM Bağlantı Yolu da aynı şekilde 90 km/s hız limitine yükseltildi. O-3 TEM Ayrımı–Basın Ekspress güzergâhında ise limit 100 km/s'e çıkarılarak bu hattın kapasitesi artırıldı. Barbaros Bulvarı'nda ise hız sınırı 70 km/s olarak uygulanacak.

İSTANBUL'DA HANGİ NOKTALARDA HIZ SINIRI DEĞİŞTİ?

Düzenlemenin kapsadığı noktalar arasında hem ana arterler hem de önemli bağlantı yolları bulunuyor. D-100 Karayolu, O-3 TEM Ayrımı–Basın Ekspress, Hasdal-Okmeydanı Bağlantı Yolu, 4. Levent–TEM Bağlantı Yolu, Barbaros Bulvarı, Polonezköy Kavşağı–Riva Bağlantı Yolu ve Tantavi Tüneli, hız limitinin güncellendiği hatlardan bazıları. UKOME'nin yaptığı geniş kapsamlı değerlendirme sonucunda toplam 84 güzergâhta hız sınırları yeniden belirlendi.

TANTAVİ TÜNELİ'NDE LİMİT ARTTI MI?

Tantavi Tüneli, yeni düzenlemeden en çok etkilenen noktalardan biri oldu. Tünelde hız limiti 90 km/s'e yükseltildi. Bu artışla birlikte hem tünel içi yoğunluk azaltılmak hem de sürücülere daha kesintisiz bir geçiş imkânı sağlanmak isteniyor.

AVRASYA TÜNELİ'NDE DEĞİŞİKLİK VAR MI?

Avrasya Tüneli için herhangi bir hız değişikliği yapılmadı. Tünelde mevcut sınır olan 70 km/s uygulanmaya devam edecek. Bu durum, tünelin yapısal özellikleri ve güvenlik kriterleri gereği hız düzenlemesinin sabit tutulduğunu gösteriyor.

BARBAROS BULVARI'NDA HIZ SINIRI DEĞİŞTİ Mİ?

Beşiktaş'ın yoğun hatlarından biri olan Barbaros Bulvarı'nda hız limiti yeniden düzenlendi. Yeni karar ile bulvarda maksimum hız 70 km/s olarak belirlendi ve bu sınırın özellikle yoğun yaya ve araç trafiğini dengelemek amacıyla korunduğu ifade ediliyor.

D-100 HIZ LİMİTLERİ YÜKSELDİ Mİ?

D-100 Karayolu'nun TÜYAP–Altunizade Köprüsü arasındaki bölümü için hız limiti 90 km/s olarak güncellendi. Bu artışla, İstanbul'un en işlek ana arterlerinden birinde hem akıcılığın sağlanması hem de sürücülerin daha kontrollü ve dengeli bir hızda ilerlemesi hedefleniyor.