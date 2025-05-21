İstanbul'da yarın otobüsler çalışıyor mu? 22 Mayıs 2025 toplu taşıma seferleri nasıl olacak?

İstanbulluların en çok merak ettiği konulardan biri "İstanbul yarın otobüsler çalışıyor mu?" sorusu oldu. 22 Mayıs 2025 Perşembe günü, toplu taşıma araçlarını kullanmayı planlayan vatandaşlar, özellikle özel halk otobüsleriyle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, yarın İstanbul'da otobüsler çalışacak mı? İşte İETT ve özel halk otobüsleri hakkında güncel bilgiler…

İSTANBUL'DA YARIN OTOBÜSLER ÇALIŞIYOR MU?

İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) aylardır ödeme alamadıklarını belirterek 22 Mayıs 2025 Perşembe günü itibarıyla seferleri durduracaklarını duyurdu.

22 MAYIS TOPLU TAŞIMA SEFERLERİ NASIL OLACAK?

Yaklaşık 3.041 özel halk otobüsü, bu tarihten itibaren kontak kapatacak. Bu karar, özellikle yoğun kullanılan hatlarda sefer aksaklıklarına ve otobüs duraklarında yoğunluğa neden olabilir.

SEFER BİLGİLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

22 Mayıs 2025 günü İstanbul'da toplu taşıma kullanacak olan vatandaşlar, aşağıdaki resmi kaynaklar üzerinden güncel güzergah ve saat bilgilerine ulaşabilir.

NE OLMUŞTU?

Taşımacılar Konfederasyonu Genel Başkanı Murat Kılınç, İETT ile taşıma sözleşmesi yapan esnaf ve kooperatiflerin yaklaşık 4 aydır hak edişlerini alamadıklarını, ödenmeyen miktarın ise 6 milyar liraya ulaştığını belirterek, kontak kapatma noktasına gelen ilgili kurumlara ödemelerinin yapılması çağrısında bulundu.

Kılınç, yaptığı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı İETT ile taşıma sözleşmesi yapan Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası, Öz Ulaş Toplu Taşıma AŞ, İstanbul Halk Ulaşım AŞ, Yeni İstanbul Halk Otobüsleri AŞ, Mavi Marmara Ulaşım AŞ, İSTAŞ AŞ, Öztaş Ulaşım AŞ, Elit Ulaşım AŞ, Şile İstanbul ÖHO Karayolları Kooperatifi ile İstanbul Özel Taşımacılık Kooperatifi bünyesinde faaliyet gösteren 3 bin 41 özel halk otobüsü olduğunu belirtti.

Bu kurumların yaklaşık 4 aydır hak edişlerini alamadıklarını aktaran Kılınç, şöyle devam etti:

"Esnaf arkadaşlarımızın ciddi miktarda hak ediş alacağı bulunmaktadır. Bu dört aylık toplam hak ediş miktarı şu ana kadar 6 milyar lira seviyesine ulaşmıştır. Bu esnaf arkadaşlarımız, şu an akaryakıt giderleri, şoför maaşları ve banka kredi ödemelerini gerçekleştirememekte, birçok araç sahibi bankalar tarafından temerrüde düşmüş durumdadır. Yakıt alamadıkları için bazı araçlar sadece çeyrek ya da yarım depoyla çalışmaktadır. Bize ulaşan son bilgilere göre esnaf arkadaşlarımız, istemeyerek de olsa kontak kapatma noktasına gelmiştir. Bu durumda, başta İstanbul halkı mağdur olacak, vatandaşlarımız iş yerlerine ulaşamayacak hem esnafımız hem de halkımız telafisi mümkün olmayan sonuçlarla karşı karşıya kalacaktır."

Ödenmesi gereken 6 milyar liranın bankada mevduat hesabına yatırıldığında 5 ayda toplam net getirisinin 1 milyar 380 milyon lira olacağını belirten Kılınç, ödenmeyen hak ediş miktarının İETT'nin hesabına yatırıldıktan sonra nerede değerlendirildiği ve nasıl harcandığının araştırılması gerektiğini vurguladı.

Kılınç, İETT yetkililerinin esnafa "Şu an paramız yok, ayrıca kontak kapatmanız durumunda sözleşmeden doğan yükümlülüklerinizi yerine getirmemiş olacağınız için sözleşmenizi iptal eder ve hepinize ayrı ayrı idari ve cezai müeyyide uygularız." diyerek firma sahiplerine ve kooperatiflere mobbing uyguladığını kaydetti.