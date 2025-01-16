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İstanbul'da müdür yardımcısını bıçaklayan çocuk kim, ifadesinde ne dedi?

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İstanbul Büyükçekmece'de bir öğretmenin bıçaklanmasıyla ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı. Olayın merkezindeki genç, bir gün önce bir kız öğrenciye attığı mesajlar ve ifadesiyle dikkat çekti. Peki, İstanbul'da müdür yardımcısını bıçaklayan bu çocuk kim ve olayın perde arkasında neler yaşandı?

Genç saldırganın, bir gün önceki mesajlaşmalarının ardından müdür yardımcısını bıçaklaması, olayın arkasındaki nedenlerin sorgulanmasına yol açtı. Yetkililer tarafından alınan ilk ifadeler ve saldırganın geçmişi bu trajik olayı daha da aydınlatıyor. Peki, İstanbul'da müdür yardımcısını bıçaklayan çocuk kim, ifadesinde ne dedi? Detaylar haberimizde...

İSTANBUL'DA MÜDÜR YARDIMCISINI BIÇAKLAYAN ÇOCUK KİMDİR?

İstanbul Büyükçekmece'de kadın müdür yardımcısını boğazından bıçakla yaralayan 16 yaşındaki öğrencinin bir gün önce takıntı haline getirdiği kız öğrenciye attığı mesajlar ortaya çıktı.

İFADESİNDE NE DEDİ?

Mesajlarda B.Y.E.'nin kız öğrenciye, "Yarın gel, beğeneceğin bir şey aldım. Çantama saklayacağım. Bir yer var başım ağrımasın diye orada vereceğim ikisini de" dediği görüldü. E.'nin ayrıca ifadesinde kızı parçalara ayıracaktım dediği de öne sürüldü.

Olay, dün Büyükçekmece ilçesi Kumburgaz Mahallesi'nde bulunan bir meslek lisesinde yaşanmıştı. 16 yaşındaki psikolojik rahatsızlığı olduğu öğrenilen öğrenci B.Y.E. okulun kadın müdür yardımcısının masasında oturduğu esnada boğazına bıçak saplamaya çalışıp yaraladıktan sonra kaçmıştı. B.Y.E.'nin tutuklandığı ve emniyette verdiği ifadesinde ise bir gün önce takıntı haline getirdiği kısa mesaj attığı hedefinin de o olduğu öğrenildi. E. emniyetteki ifadesinde ise kan donduran şeyler söyledi. E., "O kız gelseydi yangın merdivenlerine götürecektim. Çığlık atsa da kimse duymazdı çekiçle bayıltıp, bıçakla parçalara ayıracaktım" ifadelerini kullandı.

B.Y.E.'nin takıntı haline getirdiği kız öğrenciye attığı mesajlar ortaya çıktı. Tüyler ürperten mesajda "Yaptıklarımın karşılığında özür niyetiyle 2 hediyem olacak. Toplam 2 bin 675 lira tuttu. İleri de beni çok göremeyeceksin akıl hastanesine yatırılacağım. Yarın gel, beğeneceğin bir şey aldım. Çantama saklayacağım. Bir yer var başım ağrımasın diye orada vereceğim ikisini de. Ne olur ne olmaz diye okulun yangın merdivenlerini seçtim" dediği görüldü.

İstanbul'da müdür yardımcısını bıçaklayan çocuk kim, ifadesinde ne dedi?

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