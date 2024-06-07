İstanbul'da en temiz ve en iyi plajlar hangileri? Büyükada / Aya Nikola plajı nerede, nasıl gidilir?

Büyükada'da denize nerede girilir? Tatil için arayışlar sürerken İstanbul ve çevresinde vakit geçirmek isteyenler en iyi plajları araştırıyor. Aya Nikola plajı nerede, nasıl gidilir? İstanbul içinde gidilebilecek plajlar aratılıyor. Tatil için planlar yapan ve İstanbul'da veya çevresinde vakit geçirmek isteyenler, şehrin sunduğu en iyi plajları merak ediyor.

İSTANBUL'DA EN TEMİZ VE EN İYİ PLAJLAR HANGİLERİ?

Kilyos, İstanbul'un Karadeniz kıyısında yer alan bir sahil beldesidir ve şehir merkezine yaklaşık bir saat uzaklıkta yer alıyor.

Florya, İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yer alır ve şehir merkezine oldukça yakındır. Güneş Plajı ve Menekşe Plajı gibi yerler, temiz denizi ve güzel kumsalları ile biliniyor.

Büyükada, Prens Adaları'nın en büyüğüdür ve İstanbul'dan vapurla yaklaşık bir saatlik mesafededir. Burada, Aya Nikola Plajı, Yörükali Plajı ve Naki Bey Plajı gibi çeşitli plajlar bulunuyor.

AYA NIKOLA PLAJI NEREDE, NASIL GİDİLİR?

Büyükada'ya İstanbul'dan çeşitli iskelelerden vapur veya deniz otobüsü ile ulaşabilirsiniz. İşte birkaç seçenek:

Kabataş: Kabataş'tan Büyükada'ya vapur seferleri yaklaşık 60 dakika sürmektedir. Kadıköy üzerinden yapılan seferler ise yaklaşık 105 dakika sürer.

Bostancı: Bostancı'dan direkt seferlerle 30 dakikada Büyükada'ya ulaşabilirsiniz. Ara duraklı seferler 45-60 dakika arasında sürer.

Eminönü ve Karaköy: Bu iskelelerden de düzenli vapur seferleri yapılmaktadır ve yolculuk yaklaşık 1 saat 45 dakika sürmektedir.

Büyükada'ya vardıktan sonra, Aya Nikola Plajı'na gitmek için ücretsiz tekne servisleri bulunmaktadır. Plaj, Büyükada İskelesi'nden yaklaşık 3 km uzaklıktadır. Bu servislerle plaja ulaşabilirsiniz.

AYA NIKOLA PLAJI GİRİŞ ÜCRETİ NE KADAR?

Plajın giriş ücreti hafta içi 100 TL, hafta sonu 130 TL'dir. Giriş ücretine şezlong, şemsiye, duş, tuvalet ve kabinler dahildir.