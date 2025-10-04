İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 4 Ekim İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul, sabaha karşı gerçekleşen depremle sallandı. Şehrin birçok bölgesinde hissedilen ani sarsıntı, vatandaşlar arasında kısa süreli bir paniğe neden oldu. Sosyal medyada "Deprem mi oldu?" soruları hızla yayıldı ve kullanıcıların paylaşımları gündemin en üst sıralarına çıktı. Bu gelişme, kentte genel bir tedirginlik ortamı yarattı. Konuyla ilgili ayrıntılar haberimizin ilerleyen bölümlerinde yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye'de gerçekleşen depremleri anlık olarak izleyip, verileri şeffaf bir şekilde kamuoyuna sunmaktadır. Hissedilen sarsıntıların ardından vatandaşlar, Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet sitesi aracılığıyla güncel deprem bilgilerine ve son 500 depremin detaylarına rahatlıkla ulaşabilmektedir.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Türkiye'de gerçekleşen sismik aktiviteleri haftanın her günü, günün her saati kesintisiz olarak takip etmekte ve elde ettiği verileri kamuoyuna düzenli biçimde duyurmaktadır. Ayrıca, deprem bilincini yükseltmek amacıyla eğitimler, seminerler ve bilgilendirme faaliyetleri organize etmektedir.

4 EKİM 2025 DEPREM OLDU MU?

