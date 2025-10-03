İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 3 Ekim İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul, sabaha karşı yaşanan depremle sarsıldı. Şehrin birçok noktasında hissedilen bu ani sarsıntı, vatandaşlar arasında kısa süreli paniğe yol açtı. Sosyal medyada "Deprem mi oldu?" soruları hızla yayılırken, kullanıcıların paylaşımları gündemin üst sıralarına taşındı. Yaşanan bu gelişme, kentte genel bir tedirginlik havası oluşturdu. Konuyla ilgili detaylar haberimizin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye'de meydana gelen depremleri anlık olarak takip etmekte ve verilerini kamuoyuyla açık bir şekilde paylaşmaktadır. Özellikle hissedilen sarsıntılar sonrası vatandaşlar, Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet sitesi üzerinden güncel deprem bilgilerine ve son 500 depremin ayrıntılarına kolaylıkla erişebilmektedir.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Türkiye genelinde yaşanan sismik hareketleri 7 gün 24 saat kesintisiz izlemekte ve elde ettiği verileri düzenli olarak kamuoyuyla paylaşmaktadır. Ayrıca, deprem farkındalığını artırmak amacıyla eğitim programları, seminerler ve bilgilendirme çalışmaları düzenlemektedir.

3 EKİM 2025 DEPREM OLDU MU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye'de meydana gelen depremleri anlık olarak izleyip, güvenilir ve hızlı şekilde elde ettikleri bilgileri kamuoyuyla paylaşmaktadır. Ayrıca, bu kurumlar sadece veri sağlamakla kalmayıp, halkın afet farkındalığını artırmak amacıyla eğitimler, tatbikatlar ve bilgilendirme faaliyetleri de gerçekleştirmektedir.