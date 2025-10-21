İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 21 Ekim İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul, sabah erken saatlerde gerçekleşen depremle sarsıldı. Kısa süren bu sarsıntı, şehrin pek çok ilçesinde hissedildi ve özellikle yüksek katlı binalarda yaşayanlar tarafından yoğun şekilde fark edildi. Deprem sonrası sosyal medyada "Deprem mi oldu?" soruları hızla yayılırken, uzman yorumları ve resmi açıklamalar büyük bir merakla bekleniyor. Konuya dair tüm gelişmeler haberin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye genelindeki sismik hareketliliği kesintisiz olarak izliyor ve meydana gelen depremlerle ilgili bilgileri anlık olarak paylaşıyor.

Özellikle 21 Ekim sabahı hissedilen sarsıntılar sonrası vatandaşlar, bu iki kurumun resmi internet sitelerine yönelerek son depremler listesinden güncel bilgileri takip ediyor. Paylaşılan bu veriler, sadece halkın doğru bilgilendirilmesini sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda bilimsel çalışmalar ve afet farkındalığının artması için de hayati önem taşıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD, meydana gelen sarsıntıların teknik ayrıntılarını kamuoyuyla paylaşmanın yanı sıra, afet bilincini güçlendirmek amacıyla eğitim programları, tatbikatlar ve farkındalık kampanyaları düzenlemeye devam ediyor. Kandilli Rasathanesi ise gelişmiş algılama sistemleri sayesinde yer hareketlerini anında tespit ederek, güvenilir ve hızlı analizler sunuyor.

Hem AFAD hem de Kandilli'nin resmi internet sitelerinden erişilebilen son depremler listesi, hem vatandaşların doğru ve güncel bilgiye ulaşması hem de uzmanların değerlendirme yapabilmesi açısından büyük önem taşıyor.

21 EKİM 2025 DEPREM OLDU MU?

21 Ekim 2025 sabahında İstanbul'da meydana gelen hafif çaplı deprem, kentte kısa süreli bir tedirginlik yarattı. Deprem anında sosyal medyada kullanıcılar deneyimlerini paylaşarak bilgi akışını hızlandırdı. Depremin büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği gibi teknik detaylar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kamuoyuna duyuruldu. Bu sayede vatandaşların kafasındaki pek çok soru açıklığa kavuştu ve resmi bilgilerle desteklenmiş oldu.