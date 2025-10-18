Haberler

İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 18 Ekim İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 18 Ekim İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?
İstanbul, sabah saatlerinde yaşanan depremle birlikte hareketlendi. Şehrin birçok noktasında hissedilen sarsıntı, halk arasında endişe ve merak uyandırdı. Deprem sonrası sosyal medyada "Deprem mi oldu?" soruları hızla yayılırken, yetkililerin yapacağı açıklamalar bekleniyor. Peki, İstanbul'da deprem mi oldu? 18 Ekim İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul, sabah saatlerinde yaşanan depremle sarsıldı. Kısa süreli olmasına rağmen geniş bir bölgede hissedilen bu hareketlilik, kent sakinlerinde tedirginlik oluşturdu. Sosyal medyada "Deprem mi oldu?" soruları gündem olurken, vatandaşlar yaşadıklarını paylaşarak bilgi alışverişinde bulundu. Depremin ayrıntıları ve uzman değerlendirmeleri haberimizde.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye genelindeki depremleri anlık olarak izleyip güncel bilgileri kamuoyuyla paylaşıyor. Özellikle deprem hissedildiğinde, vatandaşlar bu kurumların resmi internet siteleri üzerinden en doğru ve güncel verilere ulaşabiliyor. Paylaşılan bu gerçek zamanlı veriler, hem bilimsel çalışmalar hem de toplumsal afet farkındalığının gelişimi açısından büyük önem taşıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD, deprem bilgilerini sunmanın yanı sıra, afet bilincini artırmak amacıyla eğitimler, tatbikatlar ve farkındalık kampanyaları düzenliyor. Kandilli Rasathanesi ise gelişmiş teknolojik ekipmanlarla depremlerin ölçüm ve analizlerini yaparak güvenilir veriler sağlıyor. Her iki kurumun web sitelerindeki güncel deprem listeleri, uzmanlar ve vatandaşlar için güvenilir bir kaynak olarak öne çıkıyor.

18 EKİM 2025 DEPREM OLDU MU?

18 Ekim sabahı İstanbul'da hafif bir sarsıntı hissedildi ve bu durum şehirde kısa süreli bir endişeye yol açtı. Sosyal medyada "Deprem mi oldu?" soruları hızla artarken, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listeleri vatandaşların yoğun ilgisini çekti. Depremin büyüklüğü ve teknik detayları, resmi açıklamalarla netleşerek kamuoyunun doğru bilgi alması sağlandı.

